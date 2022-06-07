Doğukan Sinik üçüncü maçında yıldızlaştı

Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Sinik, A Milli formayı giydiği üçüncü maçta sergilediği performansla dikkat çekti.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. maçında Litvanya’ya konuk oldu. Türkiye’de, üçüncü kez A Milli formayı giyen Doğukan Sinik maça damga vurdu.

Daha önce İtalya ile oynanan hazırlık maçında 12 dakika oynayan, Faroe Adaları maçında ise ikinci 45 dakikada oyuna giren Doğukan Sinik, ilk 11’de başladığı üçüncü maçta iki gol birden kaydetti.

15 DAKİKADA İKİ GOL

Maçın henüz 2. dakikasında Halil Dervişoğlu’nun pasıyla rakip yarı alanda topla buluşan Doğukan Sinik, rakiplerini geçerek ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu golden 12 dakika sonra sahneye bir kez daha Doğukan Sinik çıktı. Karşılaşmanın 14. dakikasında kendi yarı alanında topu kazanan Halil Dervişoğlu'nun, rakip yarı alanda savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Doğukan Sinik, kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

Doğukan Sinik, 66. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.