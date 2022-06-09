Doğukan Sinik’e hücum

Fenerbahçe yönetimi, Doğukan Sinik için Jorge Jesus'tan onayı aldı ve harekete geçti.

İrfan YİRMİBEŞ

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A Milli Takım'da Litvanya'ya karşı şov yapan Doğukan Sinik, Fenerbahçe'de yeniden gündemde. Sarı-lacivertli yönetim, Teknik Direktör Jorge Jesus'un onayını da aldı ve Antalyaspor'la 23 yaşındaki yıldız oyuncunun görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'nin, Doğukan için Antalya'ya 2 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği belirtildi. Ayrıca kadroda düşünülmeyen Burak Kapacak da teklifin içinde yer alacak.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Başkan Ali Koç, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile bir araya gelip Doğukan'ın transferini bitirmek için görüşme yapacak. Sarı-lacivertliler geçen sezon da genç yıldızı transfer etmek istemişti. Listede Antalya'nın sağ beki Bünyamin Balcı da yer alıyor. Yönetim, yerli rotasyonu açısından Bünyamin'i transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyu kadroya katmak için ufak bir bonservis bedeliyle birlikte oyuncu takası önerecek.

ALTAY’DA İŞLEM TAMAM

Öte yandan Fenerbahçe, yeni sözleşme imzalaması an meselesi olan kaleci Altay Bayındır ile anlaştı. 4 yıllık anlaşma yapılan 24 yaşındaki file bekçisi, milli takım dönüşünde resmi imzayı atacak. Milli eldiven, takım kaptanlığına devam edecek.