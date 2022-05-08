Dolmabahçe’de sezon finali: Beşiktaş-Fenerbahçe

Beşiktaş evinde kazanıp Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürme peşinde. Ligde son 7 maçını kazanan Fenerbahçe, Vodafone Park’ta ilk galibiyetini almak isteyecek. İki takımda da savunmadaki stoper eksiklikleri dikkat çekiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2021-22 sezonunun son derbisi bugün oynanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, saat 19.00'da Vodafone Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Valerien İsmael ile ilk derbisine çıkacak olan siyah-beyazlılar, Avrupa kupası şansını sürdürmek istiyor. Üst üste 7 olmak üzere son 11 maçta 10 galibiyet alan Fenerbahçe ise seriye devam etmek istiyor.

STOPERLER YOK

Kanarya, 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta ilk galibiyetini almak hedefinde. Kartal'da Vida babasının rahatsızlığı, Montero ve Rosier ise cezaları nedeniyle yok. Fener'de de Szalai, Pelkas, Crespo, Kim ve Arda Güler forma giyemeyecek.

RAKAMLARDA ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE’NİN

Ezeli rakipler bugüne kadar 354 kez karşılaştı. Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet alırken 95 kez beraberlik çıktı. Oynanan son 25 derbide hakemlerin toplam 17 kırmızı (BJK 11, FB 6), 154 sarı kart (BJK 78, FB 76) göstermesi derbilerin hırçın geçtiğini gösteriyor.

SAĞ BEKE KENAN KARAMAN

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Valerien İsmael, eksikler nedeniyle sürpriz bir kadro sahaya sürecek. Rosier'in yokluğunda Fransız teknik adam, derbi hazırlıklarında sağ bekte denediği Kenan Karaman'ı bu bölgede başlatabilir. 3-4-3'ten vazgeçmeyecek olan İsmael, ileri 3'lünün solunda ise N'Koudou'ya görev verecek.

SAVUNMAYA ÇARE NOVAK

Fenerbahçe’de stoper bölgesinde Kim, Serdar Aziz ve Szalai gibi önemli eksikler var. Teknik Direktör İsmail Kartal, Tisserand ile Novak'ı oynatmaya karar verdi. Sağ bekte Osayi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Gustavo, Osayi, Mert Hakan ve Novak kart ceza sınırında.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Serdar, Kenan, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, N’Koudou, Batshuayi

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan Can, Rossi, Serdar

Saat: 19.00

Hakem: Arda Kardeşler

Stat: Vodafone Park