Domenec Torrent: Benim projem sonraki maç

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Dengeli bir maç oldu” dedi.

“DEĞİŞİK, KOMİK, ŞANSA BİR GOL!”

Fenerbahçe’nin şanslı olduğunu vurgulayan Domenec Torrent “İlk yarıda Fenerbahçe’nin sadece iki pozisyonu vardı. İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti. Bizim oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri bile diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“YAŞANANLAR NORMAL DEĞİL”

Basın toplantısında yaşadıkları şanssızlıklardan bahseden Doemenc Torrent “Galatasaray’ın yaşadığı şeyler normal değil. Trabzonspor maçında da böyle oldu, 5 dakikada maç elimizden kaçtı. Üç kere pozisyon bulan takım, iki gol atıyor. Ancak sizin toplarınız gol olmuyor. Sonuç dışında iki takımın oyunu benzer ve dengedeydi” dedi.

“TÜRKİYE’DE PROJE SONRAKİ MAÇ!”

“Yönetim değişecek, gelecek için endişeli misiniz?” sorusunu yanıtlayan Torrent “Gelecek adına bir kaygım yok. Ben gelemeden önce de ben geldikten sonrada bu sezon kulüp için zor bir sezon. Benim için bir sonraki başkan önemli değil. Ben 6 maçı kazanmaya çalışacağım. Oyunumuz ve ne tip oyunculara ihtiyacımızın olduğu belli. Önemli olan proje. Türkiye’de bir sonraki maçı kazanmak dışında proje yok. Burada olmaktan çok memnunum. Gelecekle ilgili kaygılanmıyorum çünkü benim işim belli. Üç maç kazanınca herkes mutlu, bir maç kazanınca herkes mutsuz oluyorsa ve değişikliğe gidiliyorsa, bu proje ile alakalıdır. Yapacak bir şey yok.” açıklamasını yaptı.

“PROJE SONRAKİ MAÇSA…”

Domenec Torrent ayrıca “Çok büyük hocalar, çoğu zaman ilk dönemlerinde zamana ihtiyaç duydu ve bir şey kazanamadı. Ama onlarla devam ettiler. Proje eğer bir sonraki maçı kazanmaksa sadece, biz de böyle yaparız” ifadelerini kullandı.