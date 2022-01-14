Domenec Torrent Florya’yı dershaneye çevirdi!

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, teknik-taktik bilgisini oyunculara aşılamaya çalışıyor. Rakibe göre taktik üretme uzmanı olan İspanyol çalıştırıcı, elindeki malzemeye göre 4 farklı diziliş tercih edecek. Torrent, ‘tiki-taka’nın Türkiye’ye uyarlanmış versiyonunu Cicaldau, Morutan ve Kerem ile hayata geçirmeye çalışacak.

Mesut YILDIRIM

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Fatih Terim'in koltuğunu devralmadan önce Galatasaray'ın maç kasetlerini izleyen Domenec Torrent, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni dershaneye çevirmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın başında ilk antrenmanına önceki gün çıkan İspanyol hoca, yardımcıları ile birlikte gün boyu ekran başında hem maç hem idman görüntülerini izleyerek zaman geçiriyor. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Guardiola ile birlikte edindiği deneyimlerini, kendi analizleri ile birleştirip hayata geçirmeye çalışacak, futbolculara ders verecek.

BİR STOPER PASÖR OLACAK

Torrent’in aklındaki diziliş 4-2-3-1. Ancak, özellikle rakibe göre taktik üretme konusunda uzman olan İspanyol hoca; 4-5-1, 4-3-3 ve 4-6-0 gibi dizilişleri de tercih edebilir. Barcelona ile özdeşleşen ‘tiki-taka' için arayışta olan Torrent'in elinde; bu sistemin kilit oyuncuları Xavi, Iniesta ve Messi'nin yerlerine Cicaldau, Morutan ve Kerem var. İspanyol hoca, stoperlerin birini kesici, diğerini pasör; sağ-sol savunmacıları kanat bek olarak kullanmayı planlıyor. Mohamed ve Diagne geri dönene kadar Cimbom'un diziliş tercihi 4-6-0 olabilir.

YENİDEN TEK İDMAN

Torrent, Galatasaray'daki ilk gününe çift idmanla başlamıştı ancak bunun futbolcuları tanımak için gerçekleştirildiği öğrenildi. İspanyol çalıştırıcı günlük antrenman sayısının bir olarak devam etmesini kararlaştırdı. Cimbom, Hatayspor hazırlıklarına Taylan, Mohamed ve Diagne'den yoksun devam etti.

SAĞ KOLU ARDA TURAN

Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen ancak fazla kilolarıyla dikkat çektiği için tepki alan Arda Turan, Domenec Torrent'in Galatasaray'daki en büyük yardımcısı olmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid ve Barcelona deneyimlerinde hem İspanyol futbol kültürünü hem de İspanyolca öğrenen deneyimli kaptan; teknik ekip ve futbolcular arasında köprü görevini üstlenecek. Başkan Burak Elmas; yönetimden bazı isimlerin gönderilmesini istediği Arda'nın ayrılmasına karşı çıkmış ve kalacağını açıklamıştı.

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