Domenec Torrent Galatasaray’ın başında ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında ilk antrenmanına çıktı. Öte yandan Fatih Terim'in ardından bir isim daha Galatasaray'a veda etti.

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Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımına başına getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent gece geç saatlerde İstanbul’a gelmişti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Torrent ilk idmanına çıktı.

Antrenman öncesinde İspanyol hoca, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile tesislerde bir araya geldi. Torrent antrenmanda ilk olarak oyuncularla toplantı gerçekleştirirken daha sonra çalışmalara geçildi.

Günün ikinci antrenmanı saat 17.00’de yapılacak.

NECATİ ATEŞ VEDA ETTİ

Öte yandan Galatasaray’da Fatih Terim ile yollarından ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Necati Ateş de sarı-kırmızılılara veda etti.

Necati Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayat; ayağımı yerden kesen, evlatlarıma örnek olduğum, gurur duyduğum ve çok çalışarak, emeklerimin karşılığını aldığım pek çok sevinç yaşattı. Galatasaray; hem sahanın içinde hem de sahanın kenarında hizmet verdiğim, acısıyla tatlısıyla yılmadan mücadele ettiğim, bir gün bile vazgeçmediğim ve her zaman varlığına şükrettiğim bir sevda oldu. Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.