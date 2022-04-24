Domenec Torrent galibiyete rağmen oyunculara kızdı: ‘Fatih hocayla da aynısı oldu’

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’ın Altay’ı 1-0 yendiği maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Domenec Torrent, alınan galibiyete rağmen takımın performansından memnun olmadığını dile getirdi. Yakaladıkları fırsatları gole çevirememelerinden şikayetçi olan Torrent, Fatih Terim dönemindeki sorunu yeniden yaşadıklarını ifade etti. Torrent’in maç sonu açıklamaları şu şekildi:

“FATİH HOCAYLA YAŞANAN SORUNU YAŞADIK”

“Performanstan hiç memnun değilim. 3 puan kazandık ama sadece 1 gol atabildik. Dört tane gol şansımız vardı ilk yarıda. Bütün sezon boyunca, hem benim dönemimde hem de Fatih hocayla birlikte yaşadığı sorunu yaşadı takım. Maç içinde birçok fırsat yakalıyorsunuz ve bunları tamamlayamazsanız siz acı çekmeye başlıyorsunuz.”

“BİZİM EN GOLCÜMÜZÜN 9 GOLÜ VAR”

“Sezon boyuna en çok pozisyon yakalayan üçüncü veya dördüncü takımız ama efektiflik açısından çok büyük bir problemimiz var. Bugün de net bir örneği oldu. Galatasaray kadar büyük bir kulüp bu sıralamada olduğunda bu tarz şeyler yaşayabiliyor. Diğer büyük kulüplerin golcülerine baktığınızda 13 gol, 15 gol atmışlar, en fazla gol atan ikinci oyuncuları 8-9 gol atmış. Bizim en golcü oyuncumuz Kerem 9 gol attı. Büyük takımlarda böyle sıkıntılar olabiliyor. Trabzonspor ile oynadığımız maçta onlar 2-3 pozisyonda gol çıkardılar, biz 6-7 pozisyonda aynı efektifliği yakalayamadık.”

İlginizi Çekebilir Galatasaray, Altay'ı Kerem Aktürkoğlu ile devirdi! 90+4'te Muslera mucizesi: 0-1