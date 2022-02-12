Domenec Torrent: ‘Gol atamadığımız için kazanamadık’

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de Kayserispor’u ağırlayan Galatasaray son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan sarı kırmızılı ekip, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yine kazanamadı. Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Torrent, 3 puana ulaşamamalarının nedeni olarak yaşadıkları gol sıkıntısını gerekçe gösterdi. Torrent’in maç sonu açıklamaları:

“FIRSAT YARATAMAYINCA BİR ANLAMI YOK”

“İlk yarıda 30 dakika kadar onlara hediye ettik diye düşünüyorum. Biraz oynama şeklimizi değiştirdik. 1 gol atma şansı buldu rakibimiz. Biz 7 tane bulduk çok net. Bazı iyi sonuçlar alamayınca takımlar, bu tip şeyler başlarına geliyor. Çok net olmasına rağmen goller kaçırıyorlar. Sanırım yüzde 64 topa sahip olma oranımız var. Bir fırsat yaratmadığınız zaman topa sahip olmanın anlamı yok ama çok fırsat yarattık. En çok ikinci yarıda fırsat bulduk.”

“GOL ATAMADIĞIMIZ İÇİN KAZANAMADIK”

“Şu anda sıkıntımız gol! Kazansak bu sıkıntı çözülecekti. Gol atamadığımız için kazanamadık. Durumu değiştirmeyi en çok isteyenler oyuncular. Efor sarf etmediklerini kimse söyleyemez, çok efor sarf ettiler. Kupadan elendikleri maçı hatırlattı bu maç. O maçta da çok fırsat yaratmış ancak günün sonunda kazanamamışlardı. Ne kadar çok fırsat olursa olsun rakipten daha çok gol atmak mesele. Dürüstçe söyleyebilirim ki bu maçı kazanmayı hak ediyorduk.”

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