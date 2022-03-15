Domenec Torrent şah, Önder Karaveli mat!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk derbi galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı. Barcelona önünde hayati bir maça çıkacak olan İspanyol teknik adam, rotasyon yapmazken Önder Karaveli’nin Josef, Rıdvan, Larin ve Batshuayi’siz 11’i eleştirildi.

Sozcu.com.tr

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Derbide Torrent ve Karaveli'nin kapışmasında kazanan Galatasaray'ın hocası oldu… İlk kez çıktığı derbi maçında galibiyete ulaşan Torrent, perşembe günü Nef Stadı'nda oynanacak Barcelona maçına rağmen as oyuncularından kurulu bir 11'le sahaya çıktı. Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa hamlelerinde yüzde 100 başarı sağlayan İspanyol teknik adam, sınıfı geçti.

Beşiktaş cephesinde ise görüntü hiç iç açıcı değildi. Önder Karaveli; Rıdvan, Josef, Larin ve Batshuayi gibi isimleri kulübeye çekip Kenan, Güven, Umut ve Can gibi isimlerle maça başladı. 38. dakikada ilk değişikliklerini yapan Karaveli'nin yaptığı hamleleler takımı kurtaramadı. Maç sonunda otoriteler Karaveli’yi sert dille eleştirdi.

“KAZANMAYI HAK ETMEDİK”

Basın mensuplarının ilk 11 tercihini sorduğu Önder Karaveli, “Pişman değilim” dedi. Güven'i oyundan almasıyla ilgili Beşiktaş'ın hocası, “Bu konunun muhatabı ben değilim” ifadesini kullanırken, “1 isabetli şutla gol bulmak hoş olmadı. Kazanmayı hak etmedik” dedi.

“BARÇA ÖNCESİ ÇOK İYİ GALİBİYET”

Torrent, Barcelona maçını hedef gösterdi. Galatasaray’ın hocası, “Taraftarımız için kazanmak önemliydi. Barcelona maçı öncesi 3 puan bizi mutlu etti. Tüm takım iyiydi. Kerem'le kucaklaştık. Bazen duygusallaşıyorum. Kendisi geliştirmesi gereken yönleri biliyor” diye konuştu.

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