Domenec Torrent takımla vedalaştı! ‘Sizlerden son isteğim…’

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğu bir kez daha değişiyor. Domenec Torrent dünkü antrenman öncesi futbolcularla bir konuşma gerçekleştirip vedalaştı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'den devraldıktan sonra ilk resmi maçına 16 Ocak'taki Hatayspor karşılaşması ile çıkan Domenec Torrent ile ipler koptu. Başkan Burak Elmas ve yönetimi, 11 Haziran'daki seçim öncesi İspanyol hoca ile yolları ayırma kararı aldı.

Domenec Torrent'in menajeri, görüşmeler için İstanbul'a davet edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol hoca ve ekibinin 2.3 milyon Euro tutarındaki (önümüzdeki sezon) alacağında indirim yaptırınca rahatladı.

FUTBOLCULARA DUYURDU

Aylığı 225 bin Euro olan Torrent, sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılacağını dünkü idman öncesi oyuncularına duyurdu. İspanyol hoca yaptığı konuşmada “Önümüzdeki sezonda yokum. Sizlerden son isteğim, kalan 3 maçta Galatasaray'a yakışır şekilde mücadele etmeniz” ifadelerini kullandı.

Torrent ve ekibi görevini daha önce bırakırsa, koltuğa halen U-19 takımını çalıştıran Hakan Balta oturacak. Sezon sonunda futbola veda etmeyi planlayan Arda Turan'ın da daha sonra belirlenecek bir unvanla teknik kadroya katılması bekleniyor.

KARNESİ ÇOK ZAYIF

Torrent, Galatasaray'da 15 lig maçına çıktı; 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı; 24 gol atıp 28 gol yedi; 1.33 puan ortalaması yakaladı. Torrent öncesi 20 maçta 27 puan toplayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmada hanesine 20 puan yazdırdı.

Aslan bu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elendi.