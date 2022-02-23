Domenec Torrent yönetime değerlendirmede bulundu! Beş madde saydı

Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup ettiği karşılaşma sonrası yönetime değerlendirmede bulunan Domenec Torrent, psikolojik savaşı kazandıkları söyledi. Göztepe kadrosuna üç futbolcusunu almayan Domenec Torrent'in, üç isme daha neşter vuracağı öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Teknik Direktör Domenec Torrent, Göztepe deplasmanında Galatasaray'daki ilk galibiyetini aldı, takımı üst sıralara taşıyacak ışığı yaktı ve yöneticilere değerlendirmelerde bulundu.

Torrent'in üzerinde durduğu 5 madde şöyle:

1- İlk yarı bize yakışmadı. Bu futbolu kabul edemeyiz.

2- Takımın kondisyonu ilk defa istediğimiz seviyedeydi. Daha da iyi olacağız.

3- Kazanmaya başlamak çok önemliydi. Psikolojik bir savaş kazandık.

4- Verim alamadığımız futbolcular var. Onlar yerine altyapıdan takviye yapabilirim.

5- Kazanmak yetmez, keyif almalı ve keyif vermeliyiz.

ÜÇ İSME DAHA NEŞTER

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, üç isme daha neşter vuracak.

Arda Turan, Alpaslan Öztürk ve Olimpiu Morutan'ın ‘Yetersiz ve isteksiz performans' gerekçesiyle kadroya alınmadığı Göztepe maçının ardından Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu da gözden düştü.

Bu üç futbolcunun ilerleyen haftalarda daha az şans bulması bekleniyor.