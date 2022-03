Domenec Torrent’ten Barcelona maçı yorumu: ‘Sırrımız bu’

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, “Şu anda bir şey kazanmadık. Sadece biraz avantaj elde etmiş olduk. Bu, burada bitmeyecek. Rövanş karşılaşması çok önemli” dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Barcelona karşısında iyi bir performans sergileyen Inaki Pena hakkında konuşan Torrent, “İyi bir kaleciye sahibiz. Şu an bildiğimiz şeyi gösterdi. Bizim için burada bulunması çok önemli. Haklı olduğumuzu gördük. İyi oynuyor, ayaklarına çok hakim. Barcelona’nın teknik direktörü değilim ama Inaki’nin ileride iyi bir geleceği olacak” diye konuştu.

“KEREM, SÜREKLİ ÖĞRENMEK İSTİYOR”

Genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen bir soruya ise Torrent, şöyle cevap verdi:

“Kerem, her gün geliştiriyor kendisini. Sürekli öğrenmek istiyor. Bizim de amacımız bu. Bu tabii oyuncuların yardımı olmadan çok zor. Kalitesi var. Çok dikkatli bir genç. Onunla beraber olduğumuz için şanslıyız.”

“SIRRIMIZ BU”

Barcelona karşısında uyguladıkları oyun felsefesi hakkında ise tecrübeli teknik adam, “Farklı bir Barcelona’ya karşı oynadık. Barcelona, aynı şekilde oynamadı. Biz, onların ofansif futbolunu minimize etmeye çalıştık. Eğer Barcelona’ya açık oynarsan farklı olur. Onları sıkıştırmaya ve alan vermemeye çalıştık. Zekice oynamayı denedik. Barcelona’yı sadece kaliteli oyuncular üzerinden düşünürsen olmaz. Çok iyi analiz ettik. Onların kalitelerini en aza indirmeye çalıştık. Sırrımız bu” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARIMIZLA DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Takımın iyi bir yolda olduğunu belirten Torrent, Avrupa’daki performansı lige taşımak istediklerinin altını çizerek, “Beşiktaş’a karşı çok önemli bir maç oynayacağız, derbi olacak. Zamanımız olacak hazırlanmak için. Şu an bizim taraftarımız bize çok yardımcı oluyor. Her zaman şunu söylüyorum, taraftarımızla daha güçlüyüz. Galatasaray, Avrupa’da böyle mücadele ediyor. Böyle bir alışkanlığı var. Her zaman saldırmaya çalışıyoruz ama defansı bazen yapamıyoruz. Konsantrasyon, Avrupa’da yükseliyor, çünkü çok iyi takımlar var. Bu da motivasyonu artırıyor. Şu an ise, burada özel bir maç oynadık. Camp Nou’da olmak büyük bir olay. Bu durumu, Türkiye ligine taşımak istiyorum. Bu bizim için çok önemli, buna ihtiyacımız var. Oyuncularımız gayret ediyor ve çalışıyor. Buna şüphe yok. Şunu söylemeliyim ki, devam ettiğimiz yol bizi ilerletiyor” şeklinde konuştu.

“TURU GEÇMEK İSTİYORUZ”

Önümüzdeki hafta oynanacak olan rövanş karşılaşmasında mücadele edeceklerini belirten Domenec Torrent, “Şu anda bir şey kazanmadık. Sadece biraz avantaj elde etmiş olduk. Bu, burada bitmeyecek. Rövanş karşılaşması çok önemli. Düşüneceğiz, analiz edeceğiz. Barcelona’nın bizden üstün yanlarını kısıtlamak istiyoruz. Yapmamız gereken mücadele etmek. Bu maçın ardından evimizde oynayacağız ve bu açık bir sonuç. Burada biz, değişiklikleri gördük. Takım halinde beraber oynamamız lazım, bunu bugün başardık. Kazanmak zorundayız. Bunu da yapmak istiyoruz. Taraftarımız bize yardımcı olacak. Turu geçmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.