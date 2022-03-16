Domenec Torrent’ten özel açıklamalar! Fatih Terim, İstanbul…

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde İspanyol gazetecilere özel bir röportaj verdi. Torrent, İstanbul ve Galatasaray hakkında önemli ifadeler kullanırken, Hatayspor deplasmanında yaşadığı şaşkınlığı ifade etti.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında Barcelona’yı ağırlayacak olan Galatasaray, İspanyol deviyle çeyrek final mücadelesi verecek. Zorlu maçtan önce İspanyol gazetecileri misafir eden Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, İstanbul’daki yaşamı ve Galatasaray’da geçen günlerine dair dikkat çekici detaylara yer verdi.

Görevi devraldığımda yaşanan Fatih Terim tartışmalarına ilişkin konuşan Torrent, Barcelona maçında taraftarın vereceği desteğin önemine de dikkat çekti. Torrent’in AS gazetesine verdiği röportajdan satır araları:

“İSTANBUL’DA BİSİKLETLE DOLAŞACAĞIM”

“İstanbul’u hâlâ tam olarak bilmiyorum. Daha önce hiç gitmemiştim ve bu benim için büyük sürpriz oldu. Birçok bohem mahallesi var ve insanları ile büyüleyen devasa bir şehir. Gerçek şu ki, yerleşeli iki ay oldu. Tesislerin yakınında yaşıyoruz ve Santa Sofia (Ayasofya) ve Kapalıçarşı’yı çok az görme fırsatım oldu. Milli arayı bekliyorum. Sonra bir bisiklet alıp etrafta dolaşacağım.”

HATAY DEPLASMANINDAKİ ŞAŞKINLIĞI

“Galatasaray bir futbol kulübünden daha fazlası. Sadece İstanbul’un değil, ülkenin çok önemli bir kurumu. İlk maçımda Suriye sınırına yakın Hatay’a gittik ve havaalanı dışında yol kenarında meşalelerle iki kilometre boyunca sıralanan bir kalabalık vardı. Endişeli bir şekilde ‘Rakip takımdan mı?’ diye sordum. ‘Hayır onlar bizim taraftarımız’ dediler. Galatasaray’ın büyüklüğüne dair söyleyecek çok söz var”

“TERİM’İ YİNE SEVİN, BİZİ DESTEKLEYİN”

“Fatih Terim bu kulübün parçası. Ona saygı duyuyorum ama kulübe kötü bir zamanında yardım etmeye geldik. Taraftarlara Terim’i unutun diyen yok. Terim’i sevebilir ve bize destek olabilirsiniz. Şu an burada biz olmasaydık, başkaları olacaktı. İnsanların coşkusu etkileyici. Kazanmaya alışkınlar ama takıma koşulsuz destek veriyorlar. Onlar için Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya karşı oynamak, başarısız olamayacağımız bir olay.”

“100 BİN KİŞİ GİBİ SES ÇIKIYOR”

“Taraftar faktörü çok önemli. Çünkü bize fiziksel olarak yardımcı olacaklar. Barcelona karşısında zor anlar yaşayacağımızın farkındayız. Barcelona kalitesi nedeniyle maçı ve bizi domine edecek ve bizi geçecek anları olacak. O zaman stadın üstüne düşeni yapması gerekiyor. Eski Ali Sami Yen’de hiç bulunmadım ama bu stat şok edici. 52 bin kişi var ama sesleri 100 bin kişi gibi çıkıyor. Akustiği iyileştirecek şekilde inşa edildiği söyleniyor.”

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