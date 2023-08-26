Dominik Livakovic’in konuşması Dinamo Zagreb’i Sparta Prag karşısında galibiyete taşıdı

Dinamo Zagreb, Sparta Prag'ı 3-1'le geçerken; Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız kaleci Dominik Livakovic'in arkadaşlarına yaptığı duygusal konuşma, galibiyetin anahtarı oldu. Teknik Direktör Jakirovic, bu özel anı ve Livakovic'in katkılarını anlattı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sparta Prag’ı 3-1 yenen Dinamo Zagreb’in teknik direktörü Sergej Jakirovic, kritik galibiyetin arkasındaki gücün Fenerbahçe’ye gönderdiği kaleci Dominik Livakovic olduğunu açıkladı.

Şampiyonlar Ligi eleme turları boyunca Zagreb forması giyen ve bu yüzden Fenerbahçe’ye transferi geciken deneyimli kaleci, Hırvat ekibinin Avrupa Ligi aşamasına düşmesi sonrası sarı lacivertlilere verdiği sözü tutarak 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Zagreb cephesinin, Livakovic’in Sparta Prag eşleşmesinden sonra Fenerbahçe’ye gönderme teklifi kabul görmedi.

Kritik maça Livakovic’siz çıkan Zagreb, sahadan 3-1’lik galibiyet aldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Zagreb teknik direktörü Jakirovic ise, Livakovic’in takım arkadaşlarına yaptığı konuşmanın galibiyette önemli rol aldığını söyledi.

Livakovic’in ayrılmasını engellemeye çalıştığını söyleyen Jakirovic, şu ifadeleri kullandı:

“Livakovic ayrılmadan önce soyunma odasında olağanüstü bir konuşma yaptı ve oyuncular üzerinde oldukça motive edici bir etki yarattı. Bu zaferi ona ve Ivanusec’e adadık. Livakovic’i kalmaya ikna edebileceğime inanıyordum ama o, gitme kararını verdi ve buna saygı duyulması gerekiyordu. Kendisine gelecekte başarılar diliyorum. Elbette onu özleyeceğiz ama Stojkovic’i getirdik ve onun yerine layık olacağına inanıyorum.”

LIVAKOVIC’İN DUYGUSAL KONUŞMASI

Öte yandan, Hırvat basını, Livakovic’in Prag maçı öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaşırken soyunma odasında yaptığı konuşmayı yayınladı:

“Öyle bir an gelir ki kelimeler gereksiz hale gelir ve duygular ortaya çıkar. GNK Dinamo’da geçirdiğim yedi inanılmaz yılın ardından her birinize derin şükranlarımı sunuyorum. Bu kulübün kaptanı olmak, Dinamo’nun formasını giymek, renklerini savunmak inanılmaz bir onur ve ayrıcalıktı.”

“Sahada geçirdiğiniz her an, ne olursa olsun desteğiniz ve bizimle paylaştığınız tutkuyla zenginleşti. Genç bir adam olarak Hırvatistan’ın en büyük kulübüne geldim ve Dinamo’da yedi harika yıl geçireceğimi hayal bile edemezdim. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni bir Dinamo tarihi yazacağım. Zaferleri ve yenilgileri birlikte paylaştık ama sadakatiniz hiç azalmadı.”

“Tribündeki enerjiniz bize her zaman ayağa kalkıp sonuna kadar mücadele etme gücü verdi. Üzüntüyle ama aynı zamanda gurur ve şükranla ayrılıyorum. Sonsuza dek kalbimde saklanacak anıları yanımda götürüyorum. Her zaman yanımda olduğunuz, Dinamo’muzu koşulsuz desteklediğiniz ve tüm bu yolculuğu inanılmaz kıldığınız için teşekkür ederim.”

“Umarım yeni hedefler deneme kararımı anlayacaksınız. Dinamo büyümeye ve parlamaya devam etsin ve ben taraftarınız olacağım. Her şey için teşekkürler. Sonuçta Dinamo’ya olan duygumu tek bir cümleyle ifade edebilirim: Üzgün ​​olduğumda beni mutlu ediyorsun.”

Budi ponosan na sve kaj si dao za naš klub! Nikada ti nećemo zaboravit tvoju ljubav i emociju koju si imao za svoj Dinamo! Hvala ti na svemu dragi naš Livi! Pokaži svima ono kaj mi odavno znamo, da si najbolji vratar na svijetu! pic.twitter.com/nQSQqvBPOt — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 25, 2023

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