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Dört Büyükler’in yeni transferlerinin ilk 10 haftası!

Sözcü, Dört Büyükler'in yeni transferlerinin performansını masaya yatırdı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği futbolcular, ilk 10 haftada nasıl bir performans gösterdi?

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:55 - 28 Ekim 2021 Güncellenme:
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Dört Büyükler’in yeni transferlerinin ilk 10 haftası!

Süper Lig'e önemli takviyelerle başlayan ve şampiyonluk kovalayan dört büyüklerin yenilerinin performansını masaya yatırdık. Görünen o ki sezonun ilk bölümü geride kalırken yeni isimler istenilen performansa henüz gelemedi.

En fazla transferi yapan Galatasaray, yenilerinden en büyük katkıyı alan takım olarak gözüküyor. Yenilerin attığı 7 golün dördü farklı oyunculardan geldi. Mevkii itibariyle skora  etki edemese de Nelsson'un tüm maçlarda ilk 11'de çıkması dikkat çekici.

Oynadığı maçİlk 11GolAsist
Aanholt171710
Berkan151501
Nelsson121200
Cicaldau121231
Morutan11822
Alpaslan9600
Boey7710
Barış7300
Aytaç7300
Assunçao2100

FIRTINA MEMNUN

Yenilgisiz lider Trabzonspor, dokuz yeni transferinin dördünden gol buldu. Cornelius bu alanda 4 golle zirvede. Takımın iki beki İsmail ve Peres'in savunmadaki gayretlerinin hücuma yansımadığı gözüküyor.

Oynadığı maçİlk 11GolAsist
Hamsik131312
Peres121200
Gervinho12921
Cornelius11640
Siopis11300
İsmail10800
Denswil5300
Koita4000
Dorukhan3100

BEŞİKTAŞ’TA SADECE BATSHUAYI

İnişli çıkışlı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta yeni transferler arasında sadece Batshuayi gol atabildi. Transferin son günlerinde kadroya katılan Pjanic de 4 gol pasıyla takımın asist kralı. Kenan ve Salih ise aldıkları süreye göre verimsiz gözüküyor.

Oynadığı maçİlk 11GolAsist
Batshuayi111041
Kenan11601
Salih9600
Pjanic7604
Umut4201
Can4200
M. Topal3100

FENERBAHÇE’NİN TESELLİSİ ROSSI

Fenerbahçe, yenilerinden en düşük katkıyı alan takım. Burak Kapacak'ı henüz kullanamayan sarı-lacivertlilerde üç yeni isim gol attı ancak onlar da toplamda 4 golde kaldı. Stoper Kim dışında Rossi, 2 gol-3 asistle en etkili transfer görünümünde.

Oynadığı maçİlk 11GolAsist
Kim111100
Rossi10823
Berisha8511
Serdar5210
Crespo5200
Meyer4100
Burak0000
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