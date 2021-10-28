Dört Büyükler’in yeni transferlerinin ilk 10 haftası!

Sözcü, Dört Büyükler'in yeni transferlerinin performansını masaya yatırdı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği futbolcular, ilk 10 haftada nasıl bir performans gösterdi?

Sozcu.com.tr

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Süper Lig'e önemli takviyelerle başlayan ve şampiyonluk kovalayan dört büyüklerin yenilerinin performansını masaya yatırdık. Görünen o ki sezonun ilk bölümü geride kalırken yeni isimler istenilen performansa henüz gelemedi.

En fazla transferi yapan Galatasaray, yenilerinden en büyük katkıyı alan takım olarak gözüküyor. Yenilerin attığı 7 golün dördü farklı oyunculardan geldi. Mevkii itibariyle skora etki edemese de Nelsson'un tüm maçlarda ilk 11'de çıkması dikkat çekici.

Oynadığı maç İlk 11 Gol Asist Aanholt 17 17 1 0 Berkan 15 15 0 1 Nelsson 12 12 0 0 Cicaldau 12 12 3 1 Morutan 11 8 2 2 Alpaslan 9 6 0 0 Boey 7 7 1 0 Barış 7 3 0 0 Aytaç 7 3 0 0 Assunçao 2 1 0 0

FIRTINA MEMNUN

Yenilgisiz lider Trabzonspor, dokuz yeni transferinin dördünden gol buldu. Cornelius bu alanda 4 golle zirvede. Takımın iki beki İsmail ve Peres'in savunmadaki gayretlerinin hücuma yansımadığı gözüküyor.

Oynadığı maç İlk 11 Gol Asist Hamsik 13 13 1 2 Peres 12 12 0 0 Gervinho 12 9 2 1 Cornelius 11 6 4 0 Siopis 11 3 0 0 İsmail 10 8 0 0 Denswil 5 3 0 0 Koita 4 0 0 0 Dorukhan 3 1 0 0

BEŞİKTAŞ’TA SADECE BATSHUAYI

İnişli çıkışlı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta yeni transferler arasında sadece Batshuayi gol atabildi. Transferin son günlerinde kadroya katılan Pjanic de 4 gol pasıyla takımın asist kralı. Kenan ve Salih ise aldıkları süreye göre verimsiz gözüküyor.

Oynadığı maç İlk 11 Gol Asist Batshuayi 11 10 4 1 Kenan 11 6 0 1 Salih 9 6 0 0 Pjanic 7 6 0 4 Umut 4 2 0 1 Can 4 2 0 0 M. Topal 3 1 0 0

FENERBAHÇE’NİN TESELLİSİ ROSSI

Fenerbahçe, yenilerinden en düşük katkıyı alan takım. Burak Kapacak'ı henüz kullanamayan sarı-lacivertlilerde üç yeni isim gol attı ancak onlar da toplamda 4 golde kaldı. Stoper Kim dışında Rossi, 2 gol-3 asistle en etkili transfer görünümünde.

Oynadığı maç İlk 11 Gol Asist Kim 11 11 0 0 Rossi 10 8 2 3 Berisha 8 5 1 1 Serdar 5 2 1 0 Crespo 5 2 0 0 Meyer 4 1 0 0 Burak 0 0 0 0

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