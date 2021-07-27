Dortmund, PSV’den Donyell Malen’i transfer etti

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Hollanda’nın PSV Eindhoven takımından golcü Donyell Malen’i transfer ettiğini açıkladı. PSV’nin izniyle resmi imza atılmadan takımla antrenmanlara çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Alman devine 5 yıllık imza attı.

Geçen sezon oynadığı 45 maçta 27 gol atan Malen, PSV Eindhoven forması altında 116 maçta 55 gol atıp 24 asist yapmıştı.

Dortmund’un resmen bonservis bedelini açıklamasa da oyuncu için PSV’ye 34 milyon Euro ödendiği iddia edildi. Donyell Malen, PSV’nin Galatasaray’la oynadığı ilk maçta forma giymemişti.

Bundesliga ekibi Jadon Sancho’yu Manchester United’a 85 milyon Euro bedelle göndermişti.