Dortmund zirve takibini sürdürdü

Geçen hafta Mönchengladbach'a 1-0 yenilen Dortmund, sahasında Augsburg'u 2-1 yenerek iç sahada 4'te 4 yapmayı başardı.

Sozcu.com.tr

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Almanya Bundesliga’nın 8. haftasında Dortmund, sahasında Augsburg’u konuk etti. Signal Iduna Park’taki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak geçen haftaki Mönchengladbach yenilgisinin yaralarını sardı.

Temsilcimiz Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer alan Dortmund’un galibiyet gollerini 10. dakikada penaltıda Guerreiro ile 51. dakikada Brandt kaydetti. Augsburg’un tek golü ise 35. dakikada Andi Zeqiri ile geldi.

Bu galibiyetin ardından Dortmund 15 puana yükselirken, Augsburg ise 5 puanda kaldı.

Milli ara sonrasında Dortmund sahasında Mainz ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Beşiktaş, Dortmund ile deplasmanda 7 Aralık’ta karşı karşıya gelecek.