Dortmund’da Haaland golleriyle döndü
Dortmund, sakatlığı nedeniyle 2 maç kaçıran Haaland'ın 2 ve Reus'un tek golüyle Mainz'ı 3-1 yenip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Almanya Bundesliga’nın 8. haftasında Borussia Dortmund ile Mainz karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanmayı başardı.
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Dortmund’da Erling Haaland da golleriye döndü! Ev sahibi ekip 3. dakikada Reus ile 1-0 öne geçti. 54’te Haaland penaltıdan durumu 2-0 yaptı. Mainz 87. dakikada Burkardt’ın golüyle durumu 2-1 yapıp umutlansa da duraklama dakikalarında Haaland maçını skorunu 3-1 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Dortmund 18 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mainz ise 10 puanda kaldı.
Dortmund, Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.