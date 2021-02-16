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Dorukhan Toköz’den ‘Susun’ paylaşımı

Sezon sonu Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Güncellenme: 12:43, 16/02/2021
Haberler Futbol
Dorukhan Toköz’den ‘Susun’ paylaşımı

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan ve henüz anlaşma sağlanamayan Dorukhan Toköz için uzun süredir Fenerbahçe’ye gideceği yönünde haberler çıkarken, bu kez de yeni sezonda Galatasaray forması giyeceğine dair iddialar geldi.

Fenerbahçe’nin de transfer listesinde bulunan Dorukhan’ın daha fazla forma şansı bulacağına inandığı için Galatasaray ile el sıkıştığı ve milli futbolcunun Real Betis, Udinese, Lazio gibi devleri elinin tersiyle ittiği öne sürülmüştü. Galatasaray ile 3+1 yıllık sözleşme yaptığı ifade edilen Dorukhan Toköz’ün yıllık 1,5 milyon Euro maaş alacağı da yazıldı.

Dorukhan Toköz, bu haberlerin üzerine Instagram hesabından, Gençlerbirliği maçındaki sevinci paylaşıp ‘Sus’ ve ‘Siyah kalp’ emojisi kullandı.

Beşiktaş Euro Fenerbahçe Galatasaray Gençlerbirliği haberler Instagram Lazio Real Betis sosyal medya transfer Udinese
Yayınlanma Tarihi:12:31,