Douglas Costa’dan sürpriz imza

Kariyerinde 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih’e, 40 milyon Euro bedelle de Juventus’a transfer olan Douglas Costa, altyapısından yetiştiği Gremio’ya 30 yaşında geri döndü.

Juventus ile sözleşmesi 2022’de bitecek olan Brezilyalı futbolcu, Gremio’ya kiralandı ve İtalyan ekibinden aldığı maaşın çok düştük bedelle yeni takımında forma giyecek.

2020/21 sezonunda Juventus’ta 2, Bayern Münih’te ise 19 maça çıkan kanat oyuncusu, Bundesliga’da 1 gol, 1 asist, Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 asistle skora katkı sağladı.

Douglas Costa, 2010 yılında Gremio’dan Shakhtar’a transfer olurken 5 yıllık Ukrayna macerasının ardından Bayern Münih’e transfer olmuştu.