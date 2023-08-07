Dries Mertens: Sanırım bu sezon son sezonum olacak

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Olimpija Ljubljana maçı öncesi yaptığı açıklamada "36 yaşındayım, 37 olacağım bu sene, 25 hissediyorum ama kafa olarak. Sanırım bu sezon son sezonum olacak" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Olimpija Ljubljana’ya konuk olacak Galatasaray’da Belçikalı futbolcu Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Olimpija Ljubljana ile oynayacakları mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Dries Mertens, “Sadece söylemek istediğim, biz buradayız ve odaklandık. Zor bir maç olacak. İyi bir takımları var. Nasıl oynadıklarını gördük. Zor bir oyun olacak ama biz kendimize güveniyoruz. Her şey başlıyor. Mücadele başlıyor. Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyoruz. Bize kalmış bir şey artık” şeklinde konuştu.

“SANIRIM BU SEZON SON SEZONUM OLACAK”

Haftada 2 maç oynamaya alışkın olduğunu belirten Mertens, “36 yaşındayım, 37 olacağım bu sene, 25 hissediyorum ama kafa olarak. Sanırım bu sezon son sezonum olacak. Bilmiyorum, farklı şeyleri de denemek istiyorum. Ama hala her gün keyif alıyorum. Haftada iki gün oynamaya da alışkınım. Haftada tek gün oynamak garip gelmişti. Ben buna alışık değildim. Napoli’de hep sezonda haftada 2 maçımız oluyordu. Tekrardan buna girmek istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Mertens, Zalgiris maçında attığı gol ile ilgili, “Bununla ilgili antrenmanlarımı dört yaşımdan beri yapıyorum. Bu durum üzerine hocamızla da çalışmıştık. İleride oyuncularını bıraktıkları için orada boşluk bırakıyorlardı. Oradan gol atabileceğimizi gördük. Üzerine çalıştık, ben ödülü düşünmüyorum. Yarınki maç benim için önemli olan çünkü Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyorum. Napoli ile oynadım, şimdi Galatasaray ile oynamak istiyorum. Stadımızda nasıl bir atmosfer olur hayal bile edemiyorum” dedi. (DHA)