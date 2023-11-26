Dries Mertens, ülkesi Belçika’da gündem oldu!

Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da yıldızlaşan Belçikalı yıldız Dries Mertens ülkesinde gündem oldu.

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Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Alanyaspor’u 4-0 yenen Galatasaray’da 2 gol ve 1 asist yaparak maça damga vuran Dries Mertens, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol attı.

Dries Mertens, yine bir Alanyaspor maçında yıldızlaştı… Ligde en son Güney ekibine gol atan tecrübeli 10 numara, Alanyaspor filelerini 2 kez salladı.

Icardi’ye de ilk golde asist yaptı. Galatasaray formasıyla ligde 41 maça çıkan ve 8 gol atan Mertens, bunların 4’ünü Alanyaspor kalesine göndermiş oldu. Yıldız futbolcu, ilk golünü de yine Alanyaspor’a atmıştı.

BELÇİKA’DA MANŞETLERDE

Dries Mertens’in bu performansı ülkesinde gündem oldu. Belçika basınından Walfoot, Mertens’i manşetine taşıdı. Yıldız oyuncuyla ilgili, “Dries Mertens, çabasıyla Galatasaray’ı büyük bir zafere taşıdı” başlığı atıldı. Haberde ayrıca, “Mertens, attığı gollerle Galatasaray’ın liderlik için önemli bir galibiyet almasına yardımcı oldu” ifadeleri kullanıldı.