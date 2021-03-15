Dünya Erik Lamela’nın ‘rabona’ golünü konuşuyor: ‘Böylesi hiç görülmedi’

Tottenham’ın Arjantinli oyuncusu Erik Lamela, Arsenal derbisinde ‘rabona’ stili vuruşuyla attığı golle futbolseverleri büyülemeyi başardı. Londra derbisinin 19. dakikasında sakatlanan Heung-Min Son’un yerine oyuna giren Erik Lamela, 14 dakika sonra müthiş bir golle Tottenham’ı 1-0 öne geçirdi.

Arsenal ceza sahası içinde bir anda topu önünde bulan 29 yaşındaki Arjantinli futbolcu, savunma oyuncularının hiç beklemediği bir anda ‘rabona’ vuruşu ile topu iğne deliğinden geçirerek ağlarla buluşturdu.

7 dakikada oyundan atıldı

Ancak ev sahibi Arsenal, 44. dakikada Martin Odegaard ve 64. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Öte yandan enfes bir gole imza atan Lamela, 69. ve 76. dakikada üst üste iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Lamela, Premier Lig tarihinde oyuna girip gol attıktan sonra kırmızı kart gören 5. oyuncu oldu.

“Böyle bir şey hiç görmedik”

Lamela’nın golü sosyal medyada da kısa süre içinde gündeme otururken, bazı kişiler Puskas ödülünün verilmesi gerektiğini söyledi. Inter forveti Romelu Lukaku ve eski Tottenham stoperi Jan Verthongen gibi oyuncular da, Lamela’nın golüyle ilgili Twitter’da paylaşım yaptı.

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Tottenham’ın eski teknik direktörü Redknapp, Lamela’nın golünü şu sözlerle övdü:

“Bu Premier Lig’de gördüğüm en iyi gollerden biri. 30 metrelik şutlar, harika organizasyonlar, voleler gördük, ancak bunun gibi bir şey hiç görmedik. Bu hareketi birkaç yıl önce Avrupa Ligi’nde de yaptı, ancak bunu kuzey Londra derbisinde yapmaya cesaret etmek… Kesinlikle dünya standartlarında.”

Arjantinli futbolcu 2014 yılında Avrupa Ligi’nde oynanan Asteras Tripolis karşılaşmasında da benzer bir ‘rabona’ golüne imza atmıştı.