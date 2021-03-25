Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için eleme gruplarında heyecan başladı. 5 grupta oynanan 12 maçta toplam 41 gol atılırken, A Milli Takımımız İstanbul’da Hollanda’yı 4-2 yenerek elemelere iyi bir başlangıç yaptı. Grubun diğer maçında Norveç, Cebelitarık’ı deplasmanda 3-0 yenerken; Karadağ da Letonya’yı 2-1’le geçti.
Son dünya şampiyonu Fransa da sahasında Ukrayna ile 1-1 berabere kalırken gecenin sürprizine imza atmış oldu. Gecenin en gollü maçında ise Çekya, Estonya’yı 6-2 mağlup etti.
Sırbistan 3-2 İrlanda Cumhuriyeti
Portekiz 1-0 Azerbaycan
Finlandiya 2-2 Bosna-Hersek
Fransa 1-1 Ukrayna
Belçika 3-1 Galler
Estonya 2-6 Çekya
Türkiye 4-2 Hollanda
Cebelitarık 0-3 Norveç
Letonya 1-2 Karadağ
Malta 1-3 Rusya
Slovenya 1-0 Hırvatistan
Güney Kıbrıs 0-0 Slovenya