Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için eleme gruplarında heyecan başladı. 5 grupta oynanan 12 maçta toplam 41 gol atılırken, A Milli Takımımız İstanbul’da Hollanda’yı 4-2 yenerek elemelere iyi bir başlangıç yaptı. Grubun diğer maçında Norveç, Cebelitarık’ı deplasmanda 3-0 yenerken; Karadağ da Letonya’yı 2-1’le geçti.

Son dünya şampiyonu Fransa da sahasında Ukrayna ile 1-1 berabere kalırken gecenin sürprizine imza atmış oldu. Gecenin en gollü maçında ise Çekya, Estonya’yı 6-2 mağlup etti.

A GRUBU

Sırbistan 3-2 İrlanda Cumhuriyeti

Portekiz 1-0 Azerbaycan

D GRUBU

Finlandiya 2-2 Bosna-Hersek

Fransa 1-1 Ukrayna

E GRUBU

Belçika 3-1 Galler

Estonya 2-6 Çekya

G GRUBU

Türkiye 4-2 Hollanda

Cebelitarık 0-3 Norveç

Letonya 1-2 Karadağ

H GRUBU

Malta 1-3 Rusya

Slovenya 1-0 Hırvatistan

Güney Kıbrıs 0-0 Slovenya