Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları | İtalya rekor kırdı, Almanya bir adım yaklaştı

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nin 2. haftası tamamlandı. Oynanan 15 maçta İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi büyük favoriler sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

İtalya, Bulgaristan’ı deplasmanda 2-0’la geçerken bu maçta ayrıca 47 yıllık bir rekor da kırıldı. Gök Mavilileri, 1972-1974 yılları arasında yakaladıkları “Deplasmanda 5 maç üst üste gol yememe” rekorunu da Sofya’da geliştirdi.

Roberto Mancini’nin öğrencileri, grupta 6 puana ulaştıkları maçla birlikte İtalya Milli Takımı’nın da rekorunu 6 maça çıkardı.

ALMANYA 35 YAPTI, 1 MAÇ KALDI!

Romanya’yı 16. dakikada Serge Gnabry’nin attığı golle deplasmanda 1-0 yenen Almanya, grupta 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Panzerler bu galibiyetle elemelerde ülke tarihinin en uzun serisine de 1 maç yaklaşmış oldu. Dünya Kupası Elemeleri’ndeki son yenilgisini 1 Eylül 2001’de İngiltere’ye karşı alan Almanya, bu maçtan sonra elemelerde hiç yenilgi yüzü görmedi.

Romanya maçıyla birlikte 35 maçlık seri yakalayan Panzerler, Kuzey Makedonya ve Liechtenstein’a da yenilmezse 37 maçla birlikte kendi rekorunu yenileyecek.

B GRUBU

Gürcistan 1-2 İspanya

Kosova 0-3 İsveç

C GRUBU

Bulgaristan 0-2 İtalya

İsviçre 1-0 Litvanya

D GRUBU

Kazakistan 0-2 Fransa

Ukrayna 1-1 Finlandiya

F GRUBU

Danimarka 8-0 Moldova

Avusturya 3-1 Faroe Adaları

İsrail 1-1 İskoçya

I GRUBU

Arnavutluk 0-2 İngiltere

Polonya 3-0 Andorra

San Marino 0-3 Macaristan

J GRUBU

Ermenistan 2-0 İzlanda

Romanya 0-1 Almanya

Kuzey Makedonya 5-0 Leichtenstein