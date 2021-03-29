Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları | İtalya rekor kırdı, Almanya bir adım yaklaştı

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nin 2. haftası tamamlandı. Oynanan 15 maçta İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi büyük favoriler sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
İtalya, Bulgaristan’ı deplasmanda 2-0’la geçerken bu maçta ayrıca 47 yıllık bir rekor da kırıldı. Gök Mavilileri, 1972-1974 yılları arasında yakaladıkları “Deplasmanda 5 maç üst üste gol yememe” rekorunu da Sofya’da geliştirdi.
Roberto Mancini’nin öğrencileri, grupta 6 puana ulaştıkları maçla birlikte İtalya Milli Takımı’nın da rekorunu 6 maça çıkardı.
Romanya’yı 16. dakikada Serge Gnabry’nin attığı golle deplasmanda 1-0 yenen Almanya, grupta 6 puanla liderliğini sürdürdü.
Panzerler bu galibiyetle elemelerde ülke tarihinin en uzun serisine de 1 maç yaklaşmış oldu. Dünya Kupası Elemeleri’ndeki son yenilgisini 1 Eylül 2001’de İngiltere’ye karşı alan Almanya, bu maçtan sonra elemelerde hiç yenilgi yüzü görmedi.
Romanya maçıyla birlikte 35 maçlık seri yakalayan Panzerler, Kuzey Makedonya ve Liechtenstein’a da yenilmezse 37 maçla birlikte kendi rekorunu yenileyecek.
Gürcistan 1-2 İspanya
Kosova 0-3 İsveç
Bulgaristan 0-2 İtalya
İsviçre 1-0 Litvanya
Kazakistan 0-2 Fransa
Ukrayna 1-1 Finlandiya
Danimarka 8-0 Moldova
Avusturya 3-1 Faroe Adaları
İsrail 1-1 İskoçya
Arnavutluk 0-2 İngiltere
Polonya 3-0 Andorra
San Marino 0-3 Macaristan
Ermenistan 2-0 İzlanda
Romanya 0-1 Almanya
Kuzey Makedonya 5-0 Leichtenstein