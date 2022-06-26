Dünya şampiyonu özel sporcular yurda döndü

Çekya'da düzenlenen SU-DS Down Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Özel Sporcular Down Atletizm ve Masa Tenisi Milli Takımları sporcuları yurda döndü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 13.05’de Prag’dan İstanbul’a gelen milli sporcular, İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. Şampiyonada 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak bir dünya şampiyonasında en fazla madalya kazanan Türk sporcu olan Emrah Akçakoca, kazandığı madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye ettiğini söyledi.

Şampiyonada en fazla madalya kazanan Türk sporcu olan Emirhan Akçakoca, “Sapasağlam döndüğüm için çok mutluyum. Buradaki özel sporculara başarılar diliyorum. Onlarla birlikte Prag’da dünya rekorunu kırdım. Çok mutlu ve gururluyum” dedi.

SOKAKLARA ÇIKMASINA İZİN VERİLMEYEN ÇOCUKLAR ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONU

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, tarihi bir başarı elde ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Yıllar önce evlere kapatılan, yok sayılan, bunlar eğitim göremez denilen, evlerden sokaklara çıkmasına izin verilmeyen özel çocuklara verilen destekle büyük bir başarı elde ettik. Şu anda bu çocuk İstanbul’a dünya şampiyonu olarak döndü. Artık biz engelleri aşmış bir federasyonuz. Bugün 43 madalya ile döndük. Bu pırıl pırıl gençler, neler başardığını görmüş oldu. Cumhurbaşkanımızın engellere kucak açmasıyla bu çocuklar şampiyon olmuştur.”