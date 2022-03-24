Dünyalar bizim olsun! Türkiye Portekiz karşısında final maçına çıkıyor…

Ay-Yıldızlılar, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarına konuk oluyor. Kazanan takım, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle Katar 2022 vizesi almak için karşılaşacak.

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Türkiye, futbol tarihinin en kritik maçlarından birine bugün Portekiz'de çıkacak. Dünya Kupası Avrupa kıtası elemeleri play -off yarı final maçında Ay-Yıldızlılar, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarıyla karşılayacak. Porto’daki Dragao Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Türkiye, elemelerde G Grubu'nu lider Hollanda'nın, Portekiz ise A Grubu'nu lider Sırbistan'ın ardında ikinci sırada tamamlamıştı. Kırmızı-beyazlılar, Stefan Kuntz'un yönetiminde 5. maçına çıkacak. Türkiye, Kuntz'la üç galibiyet ve bir beraberlik yaşarken yenilmedi.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER:

Türkiye: Uğurcan, Caner, Çağlar, Merih, Zeki, Berkan, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Burak

Portekiz: Rui Patricio, Mendes, Fonte, Danilo, Cedric, Carvalho, Moutinho, Fernandes, Jota, Silva, Cristiano Ronaldo

BURAK’IN KANKASI FONTE İLK 11’DE

Sakat ya da eksiği bulunmayan Stefan Kuntz, son kadro tercihlerini de netleştirdi. Sol bekte Mert Müldür, orta alanda Dorukhan-Taylan ve forvette Burak Yılmaz sahaya çıkacak. Ruben Neves, Pepe ve Lopes'ten faydalanamayacak Portekiz'de ise savunma göbeğinin Fonte-Djalo ikilisine emanet olması bekleniyor. 38 yaşındaki tecrübe Fonte; Burak ve Zeki'nin Lille'den takım arkadaşı…

KAZANAN FİNALE

Yeni prosedür gereği ‘play-off'lar tek maç üzerinden yapılıyor. Portekiz-Türkiye maçının kazananı finale çıkacak, finali kazanan Katar 2022 vizesi alacak. Türkiye, galip gelirse play-off finalinde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibini 29 Mart'ta Konya'da ağırlayacak. Yenilgi halinde ise diğer eşleşmenin mağlubunu ağırlayacağız.

BURAK YILMAZ: ELENMEYE GELMEDİK

Milli takımımızın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, Portekiz'e büyük saygı duyduklarını söyledi. Çok zor bir maç olacağını dile getiren yıldız futbolcu, “Buraya elenmeyi düşünerek gelmedik. Bizim de hayalimiz var. Ülkemizi Dünya Kupası'na götürmek istiyoruz. Cristiano Ronaldo, benim için dünyanın en iyi oyuncusu. Onu çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Onu bilemem ama benim için son Dünya Kupası heyecanı olacak” dedi.

İki takımın eksikleri

A Milli Takım’da bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Portekiz’de ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi.

Öte yandan Portekiz’in önemli oyuncularından Ruben Dias, Cancelo, Nelsen Semedo ve Renato Sanches sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Portekiz ile 9. kapışma

A Milli Futbol Takımı, oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçıyla Portekiz ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2’sini Türkiye kazanırken, 6’sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5’i resmi, 3’ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı.