Dünyanın en büyük spor şöleni başlıyor… 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda geri sayım

Dünya sporunun zirvesi olimpiyat oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugünkü açılış töreni ile resmen start alıyor. Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıl sonra düzenlenen Tokyo 2020 ‘32. Yaz Olimpiyat Oyunları' olarak anılacak olmasına karşın, bugüne kadar gerçekleştirilecek 29. olimpiyatlar olarak tarihe geçecek. Berlin 1916, 1. Dünya Savaşı nedeniyle iptal edilmiş; Tokyo 1940, Japonya ile Çin arasında çıkan savaş nedeniyle Helsinki'ye verilmiş, 2. Dünya Savaşı nedeniyle gerçekleştirilememiş; Londra 1944 de yine İkinci Dünya Savaşı yüzünden yapılamamıştı.

İLKLERİN OLİMPİYATI

TOKYO'DA 206 ülkeden 11 bini aşkın sporcu 33 branştaki 50 disiplinde 339 madalya için ter dökecek. En son Pekin 2008'de yer alan beyzbol/softbol oyunlara dönerken karate, (sportif) tırmanma, sörf ve kaykay, ilk kez olimpiyatlarda yer alacak. Tokyo 2020, seyirci kısıtlaması ile boş tribünler önünde düzenlenecek ilk olimpiyat olarak da tarihe geçecek. OHAL ilan edilen Tokyo dışındaki bölgeler için nihai karar sağlık otoritelerine bırakılsa da Fukushima ve Hokkaido, müsabakaların seyircisiz olmasını kararlaştırdı.

MALİYET 26 MİLYAR EURO

AÇILIŞ töreninde sadece 1.000 civarı VIP konuk tribünde olacak. Bu isimler Japon hükümeti ve IOC tarafından belirlendi. Kansai Üniversitesi'nin araştırmasına göre olimpiyatların 1 yıl ertelenmesinin maliyeti 5.8 milyar dolar. Tesislerin bakım maliyeti, bilet satışı olmaması vs. gibi faktörler de dikkate alındığında ertelemenin Japonya'ya 41.5 milyar dolara mal olduğu belirtildi. Organizasyonun toplam maliyetinin yaklaşık 26 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam tarihin en pahalı organizasyonu anlamına geliyor.

MASKOT MIRAITOWA

OYUNLARIN maskotu, Tokyo'da 16 bin 769 okul ve 205 bin 755 sınıfın katılımıyla düzenlenen bir eğitim programı ve oylamada belirlendi. Maskotun ‘Miraitowa' olarak

belirlenen ismi, tüm insanlığın kalbinde bulunan geleceğe karşı duyulan sonsuz umudu temsil ediyor.

MADALYALAR ATIKLARDAN

TOKYO Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda verilecek madalyalar, 60 mm çapında, 3 mm kalınlığında ve geri dönüştürülmüş metallerden yapıldı. Nisan 2017 ile Mart 2019 arasındaki 2 yıl boyunca eski küçük elektronik cihazlardan elde edilen metaller toplanarak madalyalar üretildi.

18 BRANŞTA 108 TÜRK SPORCU

TÜRK sporcular, 23. kez sporun en büyük organizasyonunda sahne alacak. İlki 1896'da Atina'da düzenlenen oyunların ilk 3'ünde yer almayan Türkiye, 1920 Anvers, 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova Olimpiyatları'na da katılmadı. İlk kez 1908 Londra'da temsil edilen Türkiye, 22 olimpiyatta 91 kez madalya sevinci yaşadı. İlk madalya Berlin 1936'da Ahmet Kireççi ile, ilk altın madalya ise aynı olimpiyatta Yaşar Erkan ile geldi. Kadınlarda ilk madalyayı 1992 Barcelona'da judoda Hülya Şenyurt kazandırdı. Ülkemizi Tokyo'da 18 branşta (12'si voleybolcu) 108 sporcu temsil edecek. Türkiye, sporcu sayısı baz alındığında 206 ülke arasında 29.sırada yer alıyor.

BU SPORCULARA DİKKAT

11 bini aşkın sporcu arasında bazı isimler öne çıkıyor. Farklı branşlarda madalya kovalayacak bu isimleri; başarıları, dereceleri, yaşları ve ilk olmaları vb. faktörleri göz önüne alarak listeledik…

EN ÇOK SPORCUSU OLAN 20 ÜLKE