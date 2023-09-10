Dünyanın tepkisini çeken başkan Luis Rubiales sonunda pes etti! İstifa kararı aldı…

Kadınlar Dünya Kupası final maçının ardından yaptığı skandal hareketle dünyanın tepkisini çeken İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, istifa ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali sonrası yaşanan skandal sonunda istifa getirdi… Dünya Kupası finalinin ödül töreninde İspanyol futbolcu Jenni Hermoso’yu dudağından öpmesi nedeniyle hem ülkesinde hem de uluslararası arenada büyük tepki çeken RFEF Başkanı Luis Rubiales, istifa kararını katıldığı bir canlı yayında duyurdu. Rubiales, İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı ve UEFA Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Daha önce RFEF Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuyla ilgili açıklamada bulunan Federasyon Başkanı Rubiales, istifa etmeyeceğini belirterek futbolcu Hermoso'ya yaptığı uygunsuz hareketin karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini vurgulamıştı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Hermoso, Luis Rubiales'in bahsettiği konuşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve öpücüğünün rızaya dayalı olmadığını açıkça belirtmişti.

FIFA’DAN CEZA ALDI

Bu skandalın ardından FIFA, Luis Rubiales’i 90 gün boyunca futbol ile ilgili tüm faaliyetlerden men etti. Jenni Hermoso, bu olayın ardından 17 gün sonra savcılığa başvurarak, dudağından öpüldüğü sırada kendi rızası olmadan gerçekleştiğini belirterek, Luis Rubiales hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme kaynakları, savcılığın Hermoso’ya, istediği takdirde “cinsel taciz” suçlaması da yapabileceğini belirtti ve İspanyol futbolcunun ilerleyen günlerde bu suçlamayı da gündeme getirebileceğine dikkat çekti.

81 FUTBOLCU BOYKOT KARARI ALMIŞTI

İspanya Profesyonel Futbolcular Birliği (Futpro), yazılı bir açıklama yaparak, 81 futbolcunun mevcut federasyon yöneticileri görevden alınıncaya kadar İspanya Milli Futbol Takımı'nda oynamayacaklarını duyurmuştu. Futpro, açıklamalarında 81 futbolcunun isimleriyle birlikte mevcut liderlerin devam etmesi durumunda bu mektubu imzalayan hiçbir oyuncunun Milli Takım'da oynamayacağını belirtmek istediklerini ifade etmişti.

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