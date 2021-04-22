Duran topla ‘Uçan’ Alanya, Gaziantep FK’yı devirdi: 3-2

Spor Toto Süper Lig’de son haftaların formsuz takımı Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK’yı 3-2’lik skorla mağlup etti.

Bu maça kadar son 5 maçından 4 mağlubiyet alan Alanyaspor, Muhammet Demir’in 6. dakikada attığı golle Gaziantep FK karşısında 1-0 geriye düştü. Mücadelenin 18. dakikasında Mustafa Pektemek skora 1-1’lik eşitliği getiren isim oldu ancak, Gaziantep FK’nın golcüsü Muhammet Demir 41. dakikada yine ağları sarsarak takımını 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

İlk yarı bu skorla bitmek üzereyken 45+1’de Steven Caulker’ın attığı golle Alanyaspor yeniden skora dengeyi getirdi ve takımlar soyunma odasına 2-2’lik berabelikle girdi. İkinci yarıya etkili başlayan Alanyaspor, 53’te yine Mustafa Pektemek’in attığı golle 3-2’lik üstünlüğü yakaladı. Gaziantep FK’nın 90+5’te Kenan Özer’le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilince Alanyaspor mücadeleyi 3-2 kazandı.

Alanyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, takımının duran toptan attığı üç golün de asistini yaparak yıldızlaştı ve kariyerinde ilk kez bir maçta üç asist yaptı.

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TEKNİK DİREKTÖRLERİN SİNİRİ

Cezası sona eren ve takımın başında sahaya çıkan Gaziantep FK’nın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, son dakikalarda dördüncü hakemle yaşadığı tartışma nedeniyle kırmızı kartla tribüne gönderildi. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da sarı kartla cezalandırıldı ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Alanyaspor bu galibiyetle puanını 55 yaparken, Gaziantep FK 51 puanda kaldı. Gaziantep bir sonraki maçında sahasında Erzurumspor’u ağırlarken, Alanyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.