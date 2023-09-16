Dursun Özbek açıkladı: 170 milyon dolar

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eylül ayı divan kurulu toplantısında kürsüden camiaya bilgilendirmede bulundu. Özbek, sponsorluk anlaşmaları ve yeni tesis hakkında konuştu. Başkan Özbek ayrıca kulübün gelirleri hakkında da rakam verdi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yakaladıkları sportif ve mali başarının sürdürülmesi için camiadaki sevgi ve barış ikliminin korunması gerektiğini söyledi. Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Kemerburgaz’da yapımı süren Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen eylül ayı divan kurulu toplantısında görevde bulundukları 14 aylık süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

“ERDEN’İN GALATASARAY’A KATKISI SADECE FUTBOLLA DEĞİL…”

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un Galatasaray’a çok büyük katkı verdiğini belirten Özbek, “Erden kardeşim, 2022’de başlayan süreçte çok zor bir görev üstlendi. Gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve Türk futbol tarihinin en yüksek değerli kadrosunu kurulmasında da çok büyük katkıları oldu. Bu kadro, sahip olduğumuz imkanları değerlendirme açısından da çok değerli. Kendisine büyük bir teşekkür gönderiyorum. Erden’in Galatasaray’a katkısı sadece futbolla ilgili değil. Nerede Galatasaray’ın ihtiyacı varsa, sponsorluklarda, inşaatlarımızda orada. Erden kardeşimin Galatasaray’a katkısı çok büyük. Kendisine şahsım, yönetim kurulum ve Galatasaray camiası adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yakında borsada sermaye artışı yaptıklarını hatırlatan başkan Özbek, “540 milyon lira olan Sportif AŞ’nın sermayesini 1 milyon 80 bin liraya yükselttik. Çok başarılı bir sermaye artışı oldu. Katılım yüzde 100’e yakındı. Emeğe geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

“200 MİLYON EURONUN ÜZERİNE ÇIKIYOR”

Dursun Özbek, bu sezon elde ettikleri gelire vurgu yaparak, “Kulüplerin yaşaması için gelirlerini arttırmaya ihtiyacı var. Galatasaray Kulübü tarihinde rekor seviyede sponsorluklara imza attık. Onun için gelirimiz 200 milyon euronun üzerine çıkıyor. Sponsorluklarla ilgili çalışmalarımız bitmedi. İnşallah genel kurulda yeni sponsorluklar ilave ederek bu rakamı büyüterek sizinle paylaşırız.” ifadelerini kullandı.

RİVA PROJESİNİN SAĞLADIĞI GELİR

Dursun Özbek, projelerini anlattıkça kendilerini aşağı çekmeye çalışanlar olduğunu ileri sürdü.

Kulübün devam eden projeleri olduğuna değinen Özbek, “Riva projesi, bugüne kadar Galatasaray’a yaklaşık 170 milyon dolar fayda sağladı. Şu anda birinci ve ikinci fazlar bitmiş durumda. Üçüncü fazın çalışmaları yapılıyor. Önümüzde yaklaşık 130 tane villa, yaklaşık 30 bin metrekarelik imar stoku var. Bugünkü satış fiyatlarıyla hesapladığımızda yaklaşık 2,5 milyar lira çerçevesinde. Zaman içinde inşaat maliyetlerine bağlı olarak satış fiyatlarının artacağını göze aldığımızda ifade ettiğimiz rakamların yukarı gideceği kesin.” değerlendirmesinde bulundu.

MECİDİYEKÖY’DEKİ PROJE

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Mecidiyeköy’deki rezidans projesiyle ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

“Mecidiyeköy’de yaptığımız tanıtımda büyük kısmını sattık. Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmada Florya’daki araziyi almakta kullandığımız 1 milyar 85 milyon liralık kredinin teminatında buradan gelecek kaynağı gösterdik. Mecidiyeköy’deki satışların tamamı Ziraat Bankası’nda bloke oluyor. Hafta başında hesapta 848 milyon lira nakit, yaklaşık 260 milyon liralık senet vardı. Ziraat Bankası ile konuştum. 1 milyar 85 milyon liralık borcumuzun 848 milyon lirasını ödedik. Faizler artık rahatsız edici boyutlara geldi. Şu anda pazarlık halindeyiz. Tamamını kapatmak için bir teklif sundum. Dün bir toplantı yaptık. Büyük ihtimal kabul edecekler. Önümüzdeki hafta büyük ihtimal Florya arazisi için çektiğimiz kredi tamamen ödenmiş olacak. Mecidköy’deki daireleri sattık. Öncelikle 1 milyar 85 milyon liralık borcumuzu ödedik. Geriye orada yaklaşık 700 milyon liralık gayrimenkulümüz var.”

Florya projesinin Galatasaray’ın geleceğini dizayn edeceğine değinen Özbek, “Artık rakam telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü konuştukça sataşmalar, etrafta bizi paçamızdan aşağı çekmeye çalışan insanlar artıyor. Buradan onlara sesleniyorum. Biz yukarı gitmeye çalışıyoruz. Sen de benimle gel yukarı. Ancak onlar, ‘Hayır sen yukarı gitme. Ben seni aşağı çekeyim.’ anlayışında. Onun için bazı şeyleri telaffuz etmeye korkuyorum. Değerli Galatasaraylılar, Florya projesi Galatasaray’ın geleceği olduğunu bilin. Ne olur bize bu çalışmalarda destek verin.” şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray Adası’nın yanı sıra Kemerburgaz, Seyrantepe ve Büyükçekmece’deki arazilerle ilgili bilgi verdi.

“SEVGİ İKLİMİNİ KAYBEDERSEK…”

Başkan Özbek, camiada oluşan barış ve sevgi iklimini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Mali ve sportif başarılarında birlik ve beraberliğin etkili olduğunu aktaran Özbek, “Yaptığımız tüm çalışmaların bir gayesi var. Galatasaray’ımızı rekabet ettiği tüm branşlarda sürdürülebilir sportif başarıyla çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakmak. Bugün için tüm camiamızda bir sevgi iklimine ihtiyaç olduğunu söyledik. Bu sevgi iklimini sağlamamız durumunda her türlü zorluğu yeneceğimize inandık. Bugün geldiğimiz nokta da tam bunun tezahürü. Bugün projelerimizi yapıyoruz, gelirlerimizi artırdık, sportif başarılarda en öndeyiz. Bunun bir tek sebebi, camiamızda oluşan sevgi ve barış iklimi. Eğer onu kaybedersek bu projeleri yapmayız, başarılı olamayız.” şeklinde konuştu. (AA)