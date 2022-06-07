Dursun Özbek: Bankalar birliği anlaşmasından çıkacağım

11 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesi Muğla’da Galatasaraylı taraftarlarla bir araya gelen Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Dursun Özbek, açıklamalarda buldu. Üyelerin sorularını da yanıtlayan Özbek, ekonomiye dikkat çekip, "2,6 milyar lirayı ödemek suretiyle Bankalar birliği anlaşmasından çıkacağım" dedi.

Yaşar ANTER

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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Dursun Özbek, Muğla’daki Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Üyelerin sorularını yanıtlayan Özbek’e yönetim kurulu listesinde yer alan Metin Öztürk, Rıza Tevfik Morova, Levent Yaz, İsmail Sarıkaya ve Dikran Gülmezgil eşlik etti.

“GALATASARAY’IN EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMASI ŞART”

Özbek, kulübün finansal yapısının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini belirterek “Olimpik sporların hepsini Türkiye’ye getiren kulüp Galatasaray. Dolayısıyla böyle bir misyonu var. Onun için ortam ne olursa olsun, krizin şekli, büyüklüğü ne olursa olsun Galatasaray’ın bu duruma boyun eğmemesi lazım. Biz de boyun eğmeyeceğiz. Kulübün bankalara 2.6 milyar lira borcu var. Ayrıca faiz ödeniyor. Bu nedenle önce Galatasaray’ın ekonomik durumunu düzeltelim. Yani ekonomik bağımsızlığımıza kavuşalım. Sen ne yaparsan yap, istersen yüz tane şampiyonluk kazan hiçbir şekilde bu borcu kapatamazsın. Borcu kapatamayınca senin bütün varlıkların, marka değerin risk altında. ‘Arkadaşlar gelin hep beraber olalım’ diyorum. Birlikte hareket edelim. Önce şu finansal çukurdan Galatasaray’ı çıkartalım. Bu hayal mi? Hayır” diye konuştu.

“BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKACAĞIM!”

Dursun Özbek, Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma anlaşmasıyla ilgili olarak ise “Önce oradan çıkacağım. 2.6 milyar lirayı ödemek suretiyle Bankalar birliği anlaşmasından çıkacağım. Eğer sürdürülebilir bir sportif başarı istiyorsak bir tek şartı var, sürdürülebilir mali yapıyı hazırlamamız lazım. Eğer sportif başarının peşinden koşacaksak önce sürdürülebilir bir mali yapı olması lazım ki sürdürülebilir bir başarı gelsin. Yoksa bugün 4-5 tane flaş transfer yaparsın, ileriye dönük borçlanırsın, bu sene şampiyon olursun ondan sonra 3 sene tökezlersin. Bunu kabul etmiyorum” dedi.

Bir buçuk yıldır birleşme konusunda tek listenin çıkması önerisine “Tek liste demokratik olmaz” denildiğine işaret eden Özbek, “Demokrasilerde bile olağanüstü haller yok mu? Şu anda Galatasaray’ın geçtiği durum olağanüstü hal değil mi?” ifadelerini kullandı.

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