Dursun Özbek: Başarılı olunca topyekun saldırılar başlıyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımlarının belirledikleri hedef doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "İnanıyorum ki Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak en çok Galatasaray'a yakışacak" dedi.

Nef Stadı’nda düzenlenen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, futbolda iyi bir kadroya sahip olduklarını dile getirerek, “Futbol takımımız koyduğumuz hedef doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. Ezeli rakibimizi, onların sahasında üstün bir oyun ve net bir skorla yendik. Bu başarılı sonuçların tüm Galatasaraylıları mutlu ettiğini görüyoruz. İnanıyorum ki Cumhuriyet’in 100. yılında şampiyon olmak en çok Galatasaray’a yakışacak. Verdiğimiz mücadele sadece Galatasaray’ın şampiyon olması değil, Türk sporunda herkese adaleti getirmek için de çalışıyoruz. Eğer sadece bir kulübün kendisi için ayrıcalık peşinde koştuğu bu düzene izin verirsek, Türk futboluna ve geleceğimize ihanet etmiş oluruz. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun beni disipline sevk ettiğini öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz sonunu kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘İNANIN KENDİMİ HİÇ BU KADAR GÜÇLÜ HİSSETMEDİM’

Dursun Özbek, camia olarak birleştiklerinde başarılarının arttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başarılı oldukça da dört bir yandan, topyekun saldırılar başlıyor. Biliyoruz ki bu saldırılar sezon boyunca artarak devam edecek. Tüm bunların karşısında camia olarak dimdik durmamızı sağladığınız için siz değerli divan üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimiz ile taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de bu destek sayesinde gerek rakiplerimize gerekse kurumlar içine yerleşmiş kliklere karşı, ki zaman zaman birbirlerinin avukatlığına soyunduklarını şaşkınlıkla izliyoruz, dimdik durup, herkes için adalet talebimizi dile getirebiliyoruz. İnanın hayatımda kendimi hiç bu kadar güçlü hissetmedim. Bu desteğin büyüklüğü için ne kadar teşekkür etsek azdır. Çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyacağımız bir Galatasaray bırakmak için hep birlikte çalışacağız. Galatasaray için ortak doğruyu birlikte bulacağız. Birlikte düşünen, hareket eden ve birbirini seven bir Galatasaray, her sorunu çözer her başarıyı kazanır her kupayı kaldırır.”

“5-6 futbolcumuza, hatırı sayılır transfer teklifi var”

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımlarından 5-6 isme ciddi transfer teklifleri olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünde futbolda başarının en önemli hedefleri olduğunu aktaran Özbek, “Futbol takımımızın başarılı yürüyüşü çerçevesinde futbol assetimiz giderek değerleniyor. Sezon başında dünya piyasalarında bir futbolcumuza talep vardı. O da çok büyük bir rakam değildi. Bugün 5-6 futbolcumuza, hatırı sayılır transfer teklifi var. Bizim esas faaliyetimiz futbol. Buradan para kazanamıyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu konunun üzerine eğildik. Özellikle altyapıyla ilgili büyük çalışmalarımız var. Önümüzdeki hafta bu çalışmalarımızla ilgili sizi bilgilendireceğiz.” diye konuştu.

Toplantıda kulübün mali durumu hakkında da konuşan Özbek, Galatasaray Sportif AŞ’nin son 6 aylık dönem zararının 250 milyon lira olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Galatasaray Sportif AŞ, futbol ve futbolla ilgili konuları yöneten bir kuruluşumuz. Burada futbol takımımızın maliyeti önem arz ediyor. Takımızın bedeli 30-31 milyon avro mertebesinde. Geçen seneki değerle aynı. Galatasaray’ın kadro maliyeti, diğer yarışmacı rakiplerimize oranla biraz daha düşük. Geçen seneki rakamlara bağlı kalarak bir takım kurduk. Peki neden böyle bir zarar ortaya çıktı? Naklen yayın gelirleri geçen seneye kıyasla son derece geride kaldı. Hatta bundan 7-8 evvel galibiyete aldığımız prim 2 milyon 300 bin liraydı. Bugün, yine aynı rakam. Önceki başkanlığım döneminde naklen yayın ihalesinde Kulüpler Birliği Vakfı olarak birlikte çalıştık. 500 milyon dolar mertebesinde bir naklen yayın geliri planladık ve anlaşma öyle imzalandı. Bugün geldiğimiz miktar 120 milyon dolar çerçevesinde. Dolayısıyla bu büyük düşüş, galibiyet ve şampiyonluk sayısı fazla, performansları yüksek olan takımların aleyhine çalışan bir sistem.”

Sponsorluk gelirlerinde düşüş olduğunu ve bunları yükseltmek için yoğun çaba harcadıklarını aktaran Özbek, kulübe yeni gelir kazandırmak için dijital projelere de büyük önem verdiklerini dile getirdi. Özbek, futbolda kurulan iyi kadro sayesinde mağazacılık gelirlerinin ise arttığını kaydetti.

GAYRİMENKUL PROJELERİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gayrimenkul projelerinin son durumu hakkında divan kurulu üyelerini bilgilendirdi. Mecidiyeköy’deki rezidans projesinde yer alan dairelerin yüzde 70’ini sattıklarını aktaran Özbek, geriye kalan yüzde 30’luk bölümün ise yakında satışa sunacaklarını anlattı. Bu projeden 1,5 milyar liralık gelir beklediklerini belirten Özbek, oluşturacakları fonla hem diğer projelerini finanse edeceklerini hem de Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmadan çıkacaklarını söyledi.

Florya projesinde de sona yaklaştıklarını dile getiren Özbek, “Florya projesi aslanlar gibi yürüyor. Son kertesine geldi, her şey hazır. 1-2 hafta içinde Florya’nın tapusunu alacağız.” dedi.

Dursun Özbek, futbol tesislerini taşımayı planladıkları Kemerburgaz projesine büyük önem verdiklerini belirterek, “Esas faaliyetlerimizden para kazanmanın yollarından biri de akademi ve altyapı faaliyetlerinin uygun ortamda ve başarılı bir şekilde yapılması. Bugünkü tesislerimiz maalesef bunun için yeterli değil. Kemerburgaz tesisleri buna ziyadesiyle hizmet verecek. Çalışmalarımız sürüyor. Çok kısa bir süre sonra hepinizi davet edeceğimiz bir temel atma töreniyle oradaki faaliyetlerimiz hız kazanacaktır. Kemerburgaz bizim futbolda olmazsa olmazımızdır.” diye konuştu.

Riva projesinde 150 civarında villalarının olduğunu ifade eden Özbek, bu villalarının değerinin her geçen gün arttığını buradan 2,5 milyar liranın üzerinde bir gelir beklediklerini dile getirdi. Toplantıda söz alan divan kurulu üyeleri de güncel konular hakkında görüşlerini ifade etti.