Dursun Özbek: Bir kuruş fazla vermem

Galatasaray'da Dursun Özbek, Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Teknik Direktör Okan Buruk bir araya geldiği transfer zirvesine Dursun Özbek'in sözleri damga vurdu.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da Avusturya kampında oynanan iki hazırlık maçının da kaybedilmesinin ardından olağanüstü bir toplantı gerçekleşti.

Avusturya'ya giden Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Teknik Direktör Okan Buruk ile transfer zirvesi yaptı. Yapılacak takviyeler hakkında görüş alışverişinde bulunulurken gündemin ilk sırasındaki Joao Pedro hakkında Başkan Özbek'in sözleri görüşmeye damga vurdu.

“ASKIYA ALALIM”

Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun kulübü Cagliari ile menajerinin sürekli fiyat artırma tavrından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Dursun Özbek, “Teklifimiz bellidir. Menajerlerin cebini dolduramam. Oyuncu, ezeli rakibimize (Fenerbahçe) gitmesin, tepki çekmeyelim diye Galatasaray'ın bir kuruş parasını ziyan etmem. Anlaştığımız rakamda mutabık kalırlarsa olur, yoksa kulübün kapısından içeri sokmam” diyerek Joao Pedro transferinin istedikleri şartlar oluşmazsa askıya alınması talimatını verdi.