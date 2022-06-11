Dursun Özbek: “Galatasaray’a barışı getireceğiz”

Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, seçimin ardından yaptığı açıklamada, ''Galatasaray'a barışı getireceğiz'' ifadelerini kullandı.

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Fotoğraflar: Hüseyin Çağlar | Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği başkanlık seçimini kazanan Dursun Özbek, seçim sonrası açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, “Bugün burada Galatasarayımız’ın geleceği için iradesini gösteren büyün üyelere teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bu yola benimle birlikte çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşime, kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘YARIN HEP BERABER KOL KOLAYIZ’

“Gerçekten çok güzel bir yarış oldu. Eşref kardeşime ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” açıklamasını yapan Özbek, “Değerli kardeşlerim yarın bambaşka bir gün. Yarın hep birlikte olmanın zamanı geldi artık. Bu seçimde kazanan-kaybeden yok. Yarından itibaren yine hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray’a sevgi iklimini getirmek istiyorum. Galatasaray’a barışı getirmek istiyorum. Barışmalıyız. Galatasaray’ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber Galatasaray’ı hepimizin gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray, ne mutlu Galatasaraylıyım diyene” şeklinde konuştu.

HAMAMCIOĞLU: SONUÇLARI BERABER İZLEYECEĞİZ’



Galatasaray’da 135 oyla seçimi kaybeden Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, “Genel Kurul’un kararıdır. Galatasaray beni uygun görmedi. Sayın Dursun Özbek’i uygun gördü. Sonuçlarını hep beraber izleyeceğiz.” dedi.

‘Dursun Özbek’e destek olacak mısınız?’ sorusuna Eşref Hamamcıoğlu, “Dursun Bey bir çalışmaya başlasın o zaman bakarız.” ifadelerini kullandı.