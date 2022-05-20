Dursun Özbek: Geçmişten aldığımız dersler var, deneyimimiz var

Galatasaray'da 4-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde başkan adaylarından Dursun Özbek kurul listelerini teslim ederek açıklama yaptı.

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Galatasaray’da 4-11 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde başkan adaylarından Dursun Özbek, listelerini Divan Başkanlığı’na teslim etti. Özbek, “Heyecanlıyım tabii. Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benimle beraber yürümeyi kabul eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Eşref kardeşime de başarılar diliyorum. 12 Haziran’ı sabırsızlıkla bekliyoruz, Galatasaray’ın mali bağımsızlığını ve sporda başarı için projelerimiz var” dedi.

”BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

“Biz Galatasaraylıyız, bizde sen ben yok sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Özbek, “Bu seçim süreci, bir yarışma bu, Galatasaray’ın etiğine yakışan bir yarışma olacağını biliyorum. Bu hizmet yarışına girenlere de bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ERDEM KARDEŞİM ÇOK DENEYİMLİ”

Dursun Özbek, “Erden (Timur) kardeşim, Sportif A.Ş’de olacak. Kendisi çok deneyimli. Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde en önde hizmet edecek Erden kardeşim hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Galatasaray’a uzun yıllar hizmet verecek ekibimiz var” açıklamasını yaptı.

Eski başkan ve yeni başkan adayı Özbek, “Geçmişten aldığımız dersler var, deneyimimiz var. Ekibe baktığınız zaman, liste her şeyi söylüyor. Geçmişten gelen deneyimle bundan sonraki süreci iyi yöneteceğimizi kimsenin şüphesi olmasın.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

İşte Özbek’in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler:

Başkan: Dursun Özbek

Yönetim Kurulu: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmet İsmail Sarıkaya, Dikran Gülmezgil.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Sportif AŞ: Erden Timur