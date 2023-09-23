Dursun Özbek hedef yükseltti: 50 milyon Euro

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplam sponsorluk anlaşmalarının rakamını açıklarken, hedeflerinin 50 milyon Euro olduğu söyledi. Dursun Özbek, Kopenhag kalecisi Grabara hakkında da girişimde bulunacaklarını belirtti.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Takımının Şampiyonlar Ligi performansına değinen Özbek, “Şampiyonlar Ligi'nde olmak Galatasaray'a çok yakışıyor. Mücadele etmek, taraftara Avrupa futbolunun en üst seviyesini seyrettirmek bize gurur veriyor” derken 2-2 biten Kopenhag sınavıyla ilgili, “5 dakika daha olsa kazanırdık” değerlendirmesini yaptı.

Taraftarların, sahadaki futbolculara destek olması gerektiğini vurgulayan Dursun Özbek, “Bazen hepimiz, maçın heyecanına kendimizi kaptırıyoruz. Ama bu durum, Galatasaray formasını terleten futbolcularımıza yönelik bir hareket haline gelmemeli. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğu getiren bu kardeşlerimizdir” dedi.

HEDEF 50 MİLYON EURO

Özbek, kaçak yayın ve yasa dışı bahis ile mücadele edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Dursun Özbek ayrıca, toplam sponsorluk anlaşmalarının 34 milyon Euro seviyesine geldiğini, hedeflerinin 50 milyon Euro olduğunu söyledi.

Kopenhag’ın kalecisi Kamil Grabara'nın küfür içerikli paylaşımı hatırlatılan Dursun Özbek, girişimde bulunacaklarını söyledi. Özbek, “Bilahare öğrenirsiniz nasıl bir şey yapacağımızı” karşılığını verdi.