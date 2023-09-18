Dursun Özbek: Okan Buruk ile yönetim arasında problem olması…

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında forma şort logo hakkını kapsayan sponsorluk anlaşması için Başkent İnşaat ile sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Parkta düzenlenen imza törenine; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Başkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Vergili katıldı.

Teknik direktör Okan Buruk’un sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili gelen bir soru üzerine Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

“Okan Buruk, küçük yaşlardan itibaren Galatasaray’da futbol oynamış birisi. Geçmişi başarılar ile dolu olan bir spor insanı. Kendisinin şu anda Galatasaray ile sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili bizim bir şey konuşmamamıza gerek yok. Galatasaray ruhu, anlayışı bunu gerektiriyor. Galatasaray imkanları çerçevesinde Okan Buruk’un başarılı çizgisini, kariyerini daha yukarı çekmesi için maddi, manevi gereken desteği vereceğiz. Okan Buruk bizim çocuğumuz, Galatasaray’ın çocuğu. Onun kariyeri ne kadar başarılılar ile dolu olursa bizim için o kadar sevindirici. Kendisi ile sözleşme konusunu konuştuk. Galatasaraylı olmanın getirisi olarak bizim bu konularda konuşmamıza gerek bile yok. Kendisi; ‘Başkanım siz ne diyorsanız o dur’ dedi. Yönetim olarak biz bunu çok iyi anlıyoruz, bu Galatasaray duruşudur. Hiçbir zaman Okan Buruk ile Galatasaray’ın bugünkü yönetimi arasında böyle bir problem olabilecek bir durum söz konusu değil.”

A Milli Takım’da yaşanan teknik direktör ayrılığının ardından takımın başına kimin geçmesi gerektiğiyle ilgili düşünceleri sorulan Özbek, “Milli takımın başına geçecek teknik direktörüne karar verecek kurum Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Bizim bu konuda yorum yapmamız doğru olmaz. Milli takım için en uygun, en faydalı kararı vereceklerine eminim” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’DA DA TARAFTARIMIZI SEVİNDİRECEĞİZ”

Ligde iyi bir sonuç aldıklarını, Şampiyonlar Ligi’nde de taraftarlarını sevindirmek istediklerini belirten Dursun Özbek, “Hedeflerimize ulaşmak için yanımızda olan, Galatasaray ile aynı hedefleri amaçlayan firmalara bu birliktelikler için teşekkür ediyoruz. Bu güç birlikleri sadece bize değil yanımızda olan kurumlara da değer katacaktır. Hafta sonunu iyi bir müsabaka ile geçirdik. Önümüzde galip gelmek istediğimiz bir Şampiyonlar Ligi mücadelemiz olacak. Umarım iyi bir skor ile Avrupa’da da taraftarımızı sevindireceğiz. Anlaşmalarımız devam edecek. Galatasaray’a yeni sponsorluklar kazandırmaya devam edeceğiz. Bu sene bizim için enteresan bir sene oldu. Sponsorluk seviyemiz, geçtiğimiz senelere oranla oldukça yüksek oldu. Galatasaray’ın yanında olmak isteyen ve sponsorluk anlaşmasına vardığımız firma ve kurum sayısı oldukça fazla. Bu sponsorluk anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“FLORYA PROJEMİZE DE BİR AN ÖNCE BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR”

Florya Projesi’ne bir an önce başlamaları gerektiğini belirten Dursun Özbek, önümüzdeki dönemde tüm sponsorlardan destek isteyeceklerini söyledi.

Özbek, şöyle konuştu:

“Galatasaray, baktığınız zaman çok büyük bir sivil toplum kuruluşu. Sponsorlarımıza baktığınızda da tüm sektörlerden kurum ile sağladığımız anlaşmalarımız var. Kemerburgaz’daki Metin Oktay Tesisleri’nin kaba inşaatı bitti. Geçen gün Divan Kurulumuzu orada yaptık. Bizim için önemli bir arazi. Florya’daki tesislerimizi de yakın zamanda oraya taşımak istiyoruz. Hızlı bir şekilde taşınmamız ve Florya projemize de bir an önce başlamamız gerekiyor. Bu dönemde tüm sponsorlarımızdan gerekecek desteği talep edeceğiz. Galatasaray’ın büyüklüğü, sponsorlarından, destekçilerinden, taraftarından ve yönetiminden geliyor.” (DHA)

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