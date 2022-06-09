Dursun Özbek: Önce barışacağız, sonra başaracağız

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, sportif başarıların iç huzurla başladığını vurguladı.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’da 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, başarının şifresini verdi. Özbek, “Galatasaray'ın hayal ettiği başarılara ulaşması sadece bir şekilde mümkündür. O yüzden sevgi ve birliktelikle diyorum ki; artık barışalım. Bu sevgiyi tahsis ettiğimizde, projelerimizle birlikte bizi kimse tutamayacak” dedi.

Mali bağımsızlık yokken iç çekişmelerle uğraştıklarını kaydeden Dursun Özbek, “Önce barışacağız, sonra da başaracağız. Kulüp üyesiyle, taraftarıyla, sevenleriyle bir araya gelerek bu başarıları kutlayacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Tüm Galatasaraylıların buna inanmasını istiyorum” diye konuştu.

DÖRT TRANSFERLE ŞAMPİYONLUĞA

Dursun Özbek, göreve gelmeleri halinde her branşta şampiyon olacak kadrolar kuracaklarını ifade etti:

“Hedefimiz, küçülmeden, takımlarımıza gerekli takviyeleri yaparak özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılını tüm branşlarda sarı ve kırmızıya boyamak olacak. Son şampiyon kadronun mimarı benim. Yaklaşık 10 oyuncu ile temastayız. Bunlardan en az 4'ünü kadromuza katmak istiyoruz.”

ITO ‘DURSUN ÖZBEK’ DEDİ

İstanbul Ticaret Odası Meclis ve komite üyeleri içerisinde yer alan Galatasaray kongre üyeleri seçim öncesi istişare toplantısında buluştu. Çamlıca'da Mustafa Manav'ın organize ettiği yemekte buluşan İstanbul Ticaret Odası üyeleri, adaylardan Dursun Özbek'e destek verme kararı aldı.