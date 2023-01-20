Dursun Özbek: PFDK Başkanı Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararlarına sert tepki gösterdi.

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Dursun Özbek, AA’ya yaptığı açıklamada, PFDK’nin Süper Lig’de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savunarak, “PFDK sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi. PFDK Başkanı’nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor.” diye konuştu.

’25 BİN KİŞİNİN KÜFÜR ETTİĞİNİ GÖSTERSİNLER!’

Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbiden sonra verilen cezalara değinen Özbek, şunları kaydetti:

“Fenerbahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın. Hatayspor maçından sonra bize verilen cezaya bakın. Oradaki gözlemci kafasını başka yere çevirip, kulaklarını da tıkadı demek ki. Ayıptır, ayıp. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı demek. Gelsinler bize Hatayspor maçında 25 bin kişinin küfür ettiğini göstersinler. Olacak iş midir bu? Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var.”

‘AHLAKSIZ İTTİFAKI YIKACAĞIZ’

“Galatasaray’a verilen cezalarda sezon başından beri bu kadar cömert davranmalarını anlıyorum. Galatasaray’dan, onun büyük taraftarının gücünden çekiniyor, korkuyorlar.” diyen Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şunu kimse unutmasın, bugüne kadar Galatasaray taraftarının sesini kesecek herhangi bir güç olmadı, bundan sonra da olamaz. Biz, yarın tüm taraftarlarımızla kenetlenmiş bir şekilde Ali Sami Yen’de olacağız ve daha gür bir sesle takımımız için bağıracağız. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız. Sonunda iyi olanlar kazanacak. Biz, Türk futboluna herkes için adaleti, bunlara rağmen getireceğiz.”

PFDK, Atakaş Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesi gerekçesiyle Galatasaray’ın 100 bin lira para cezasına çarptırılmasına, ayrıca 40 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki maç için bloke edilmesine karar vermişti.