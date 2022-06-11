Dursun Özbek: Seçilecek kim olursa olsun ona başarılar
Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek oyunu kullandı. Hamamcıoğlu ile birlikte başkanlık için yarışan Özbek, oy verdikten sonra açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylarından Dursun Özbek, 2 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, “Biraz gecikmiş bir seçim. Ama Galatasaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta Galatasaray kazanacaktır, kim seçilirse seçilsin. Galatasaray'a hizmet etmek için geliyoruz. Onun için seçilecek kim olursa olsun ona başarılar diliyorum. Galatasaray için inşallah güzel günler yakında” dedi.