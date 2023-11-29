Dursun Özbek ve Ahmet Ketenci PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğince 28.11.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevkler açıklandı.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

1- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün 25.11.2023 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün 26.11.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün 26.11.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübünün 26.11.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5-GALATASARAY A.Ş. Kulübünün 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 36. maddesi uyarınca ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK in 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 36. maddesi uyarınca ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübünün 26.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca, saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca, kulüp resmi internet sitesinden 28.11.2023 tarihinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 36. maddesi uyarınca ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ nin kulüp resmi internet sitesinden 28.11.2023 tarihinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 36. maddesi uyarınca ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün 26.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca, müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 36. maddesi uyarınca ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA nın müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında yer alan ve medyada yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 36. maddesi uyarınca ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü teknik sorumlusu ATILAY CANELin müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki beyanlarında yer alan hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 41. maddesi uyarınca ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübünün 27.11.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” (DHA)

İlginizi Çekebilir Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci: Hiç aynaya bakmadan yine sahneye çıktılar