Dursun Özbek ve Erden Timur’dan taraftara çağrı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Futbol AŞ yöneticisi Erden Timur, sponsorluk anlaşması imza töreninde gelecek hedeflerini ve finansal rekabeti değerlendirdi. Özbek son günlerde sosyal medya üzerinde oluşan algılar nedeniyle taraftara çağrıda bulundu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Futbol AŞ yöneticisi Erden Timur, sponsorluk anlaşması imza töreninde önemli açıklamalarda bulundular.

Erden Timur: “Gelir açısından Avrupa’dan gerideyiz”

“Başkanımız, Galatasaray’ın bu başarılarına ulaşması için büyük çaba sarf etti. Gelecek sezon için de aynı hedefleri koymayı planlıyoruz. Futbol ve diğer spor branşlarında başarı elde etmek için finansal destek büyük bir öneme sahip. Hem futbol hem de diğer spor dallarında Avrupa ile rekabet etmek için finansal gücümüzü artırmamız gerekiyor. Şu an gelirler açısından Avrupa’dan gerideyiz ve bu açığı kapatmak için büyük çaba göstermeliyiz.”

Dursun Özbek: “Sosyal Medyada Dikkatli Olmalıyız”

“Galatasaray’ın temelinde, mazeretlere sığınmadan çalışarak başarı elde etmek yatar. Bu ilkeyi her zaman benimsemişizdir ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Türk futbol tarihinde en yüksek piyasa değerine sahip bir kadro oluşturduk. Bu kadro sadece piyasa değeri ile değil, sahada gösterdiği kalite ile Avrupa’da bizi başarıya taşıyacak. Bu konuda içtenlikle inanıyorum. Bu başarının ilk adımı olarak Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kaldık.”

“Taraftarlara sesleniyorum; daha büyük hedeflere doğru ilerliyoruz. Onların desteği, bu zorlu yolculukta bizim için çok değerlidir. Sosyal medyada yazılanların, yapılan kirli hesapların kafalarını karıştırmasına izin vermesinler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüze hangi engel çıkarsa çıksın aşacağız. Birlik içinde başarıya ulaşacağız ve hep birlikte kutlayacağız.

Bizimle birlikte olmaya devam etsinler. Karşımıza çıkan engelleri aşacağız. Birlik içinde başarılı olacağız ve hep birlikte kutlayacağız.”