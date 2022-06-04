Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nun projeleri Galatasaray’ı sevindirdi

Galatasaray'ın başkan adayları, yaklaşan seçim öncesi eylemleriyle camiayı sevindirdi. 11 Haziran’da sandıkta yarışacak olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, şu ana dek yaptıkları ve yapacakları icraatlarla olumlu izlenimler yarattı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan çok anlamlı bir hamle geldi. Hamamcıoğlu, üyelere yapacağı lansman için Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ni seçti. Bir otel yerine Atatürk'ün adını taşıdığı bu merkezde projelerinden bahsedecek olan Galatasaray'ın başkan adayı, bu davranışıyla takdir topladı. Beşiktaş'ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi, 957 kişilik kapasitede.

Her iki adayın kaynak projeleri Galatasaray'ı uçuracak. Dursun Özbek, Nef Grubu'nun sahibi Erden Timur ile birlikte ortak hareket edip 9.1 milyar TL'lik kaynak sağlayacak. Hamamcıoğlu da camianın önemli isimlerinden Sütaş'ın sahibi Muharrem Yılmaz ile 450 milyon dolar (7.4 milyar TL) kazandıracak projeyle geliyor.

ALİ SAMİ YEN STADYUMU

Her iki başkan adayının ortak kararıyla Ali Sami Yen ruhu geri dönüyor. Galatasaray'ın mabedi Aslantepe'nin adı sadece Ali Sami Yen olacak. Camianın önemli isimlerinden İnan Kıraç, Karsan Holding adıyla stadyuma sponsorluk yapacak ama stadın adı Ali Sami Yen olarak belirlenecek.

YA MANCINI YA DA ZERBI

Hamamcıoğlu’nun yabancı hoca adayları camiayı heyecanlandırdı. Yabancı bir teknik adamla çalışacak olan Eşref Hamamcıoğlu için Ünal Aysal ve eski yönetici Adnan Öztürk de yardımcı oldu. Aysal'ın bir dönem Cimbom'da çalışan Roberto Mancini'yle; Öztürk'ün de bir başka İtalyan De Zerbi'yle görüştüğü öğrenildi.

1 NUMARALI YERLİ OKAN BURUK

Dursun Özbek, hoca tercihini yerliden yana kullanacak. Galatasaray'ı iyi tanıyan ve camianın içinden birisiyle çalışmak isteyen Özbek'in 1 numaralı adayı Okan Buruk. Buruk da geçtiğmiz günlerde Galatasaray'da çalışmayı hayal ettiğini dile getirip “Hazırım” mesajı verdi.

GS TV’DE GÖRÜŞELİM

Eşref Hamamcıoğlu, seçimde yarışacağı Dursun Özbek'e canlı yayın davetinde bulundu. “Sn. Özbek'e davetimdir” başlığıyla mesaj yayınlayan Hamamcıoğlu, “Seçimler öncesi GS TV'de karşılıklı olarak görüş, öneri ve yaklaşımlarını muzakere davetimi iletiyorum” dedi.

11 PROJEDE 9.5 MİLYAR TL

Dursun Özbek, projelerini açıkladı. Özbek, Ada, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip ve yeni arazilerden kulübe 4 yılda 9.5 milyar TL'lik gelir sağlamayı hedeflediğini duyurdu. Özbek, “Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğecek değiliz. Fatih hocanın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz, Galatasaray için en iyisini yapacağız” dedi.

ELMAS’TAN DURSUN ÖZBEK’E MESAJ

Galatasaray Nef ile Anadolu Efes maçının devre arasında Burak Elmas, Dursun Özbek ve Erden Timur bir araya gelmişti. SÖZCÜ, görüşmenin detaylarına ulaştı. Elmas, Timur'la ilgili övgü dolu sözler sarfederken Dursun Özbek'e şu tavsiyelerde bulundu: “Erden, G.Saray'ın geleceği açısından çok önemli bir isim. Onu hep beraber korumamız ve yıpranmasını engellememiz lazım. G.Saray'ın projelerinde Erden'i kullanın ve onu kulüp siyasetine sokmayın ki, gereksiz yere yıpranmasın. Erden sana emanet Dursun Başkan.”

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