Dursun Özbek’ten üyelere çağrı: “Galatasaray’ın geleceği için önemli konular konuşacağız”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan olağan divan kurulu toplantısı öncesinde üyelere çağrıda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan olağan divan kurulu toplantısı öncesinde üyelere çağrıda bulundu.

Kemerburgaz Tesisleri’nde düzenlenecek olan toplantıda sarı-kırmızılı kulübün geleceği ile ilgili önemli konuların konuşulacağını ifade eden Özbek, “Bu divan toplantısı geleceğimiz adına çok önemli. Galatasaray’ın geleceğiyle ilgili önemli konuları konuşacağız. Tüm üyelerimizi Kemerburgaz Tesisleri’ne bekliyoruz” dedi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK’TAN DESTEK

Galatasaray’ın eski 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’a sosyal medya hesabından destek verdi.

Albayrak, “Bugün geleneksel Karadeniz yemeklerimizin onur konukları, bize geçen sene muhteşem bir şampiyonluk yaşatan Galatasaray’ımızın baş mimarları değerli başkanım Dursun Özbek ve değerli hocam Okan Buruk, bu sezon da omuza omuza asıl yerimiz Şampiyonlar Ligi’ne yürüdü. Yetmez bize bir kupa şimdi hedef Avrupa. Omuz omuza” ifadelerini kullandı. (DHA)