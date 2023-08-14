Dusan Tadic, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarıyla dikkat çekti

Kritik Gaziantep FK maçının ardından konuşan Dusan Tadic, kaçan penaltıdan, taraftarın enerjisine ve şampiyon olma hedefine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kadıköy’de 2-1 kazandıkları maçta bir penaltı kaçıran Tadic, son dakikalarda zor anlar yaşamalarına dair önemli ifadeler kullandı.

Sırp futbolcu, maçtan sonra yayıncı kuruluş mikrofonlarına şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 3 puanı elde etmek en önemlisiydi. Maça çok iyi başladık, agresif bir başlangıç yaptık ve bunun neticesinde 2 gol bulduk. Taraftarlarımız da bize inanılmaz bir enerji depoladılar. Sonrasında basit bir gol yedik ve takım olarak paniğe kapıldık.”

“ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULMAMIZ GEREKİYORDU”

“Ben de bir penaltı kaçırdım. Sonrasında Miha ve Dzeko’nun kaçırdığı pozisyonlar vardı. Üçüncü golü bulmamız gerekiyordu. Eğer bu tip maçlarda üçüncü golü bulamıyorsanız işler biraz daha sizin adınıza zorlaşabiliyor. Burada en önemli şey 3 puanı elde edebilmekti.”

“ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSAK…”

“Baskıyla başa çıkmayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bizler Fenerbahçe’yiz. Her zaman maç içerisinde her şeyi doğru, iyi yapamadığımız anlar olabilir. Ama çok daha iyisini ortaya koymak adına devam etmemiz gerekiyor. Ben dahil hepimizin çok daha iyi noktaya gelmemiz gerekiyor. Öz güven anlamında, sorumluluğumuzu yerine getirebilme anlamında çok daha iyisini gösterebiliriz. Baskıyı kaldırabilmemiz gerekiyor. Şampiyon olmak istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü biz Fenerbahçe’yiz.”

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel ve Rodrigo Becao sakatlık yaşadı

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'nin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder taraftarla buluştu