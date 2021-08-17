Ebru Şancı’dan eşi Alpaslan Öztürk’e gönderme: Benim peşimden böyle koşmadın

Galatasaray'ın Giresunspor deplasmanında oyuna sonradan giren Alpaslan Öztürk'ün son dakikalardaki müthiş deparına ve müdahalesine eşi Ebru Şancı da kayıtsız kalmadı.

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Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Giresunspor Galatasaray maçında sosyal medyada gündem olan Alpaslan Öztürk’ün performansına eşi Ebru Şancı da esprili bir gönderme yaptı. 2-0 kazanılan maçın son bölümünde Giresunspor kontra atağını müthiş bir depar atarak ceza sahası içinde son anda önleyen Alpaslan bu müdahale sonrası kaleci Muslera ile hırs dolu bir kare vermişti.

Çok konuşulan o pozisyonu Instagram hesabından paylaşan Ebru Şancı eşini etiketleyerek ”Benim peşimden böyle koşmadın be” ifadelerini kullandı. Yaptığı kritik müdahale ile yüzde yüzlük gol pozisyonunu önleyen Alpaslan Öztürk için eşinin yaptığı paylaşıma sarı kırmızılı taraftarlar da ‘Yenge burası Galatasaray’ yorumunu yaptı.

Alpaslan’ın sürati, hırsı, takım arkadaşlarından da takdir gördü. Bu anlara taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.