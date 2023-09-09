Edin Dzeko attı Bosna Hersek kazandı! İşte gecenin tüm sonuçları…

EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasında 7 maç oynandı. J Grubu'nda Bosna Hersek, Dzeko'nun gol attığı maçta Liechtenstein'ı 2-1 mağlup etti.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nin 5. haftası 7 maçla devam etti. J Grubu’nda Bosna Hersek, sahasında Liechtenstein’ı 2-1 mağlup etti. Maçın 3. dakikasında Fenerbahçeli Edin Dzeko Bosna Hersek’i öne geçirirken 18. dakikada Luchinger’in kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı.

Wolfinger 21. dakikada farkı bire indirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca ev sahibi Bosna Hersek sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmada Fenerbahçeli Edin Dzeko 90 dakika sahada kalırken Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic ise 77’de oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Bosna Hersek 6 puana yükselirken Liechtenstein ise henüz puanla tanışamadı.

DİĞER GRUPLAR VE MAÇLARIN SONUCU

EURO 2024 Elemeleri’nin 5. haftasının ikinci gününde A, D ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.

D Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın golünü 49. dakikada Artak Dashyan atarken, milli takımın golünü 88. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

A Grubu’nda oynanan maçta İspanya, deplasmanda Gürcistan’ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Konuk takımın gollerini Alvaro Morata (3), Solomon Kvirkvelia (kendi kalesine), Dani Olmo, Nicholas Williams Arthuer ile Lamine Yamal attı.

16 yaşındaki Barcelonalı futbolcu Yamal, İspanya Milli Takımı’nın formasını giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti. J Grubu mücadelesinde ise Portekiz, Bruno Fernandes’in golüyle deplasmanda Slovakya’yı 1-0 yendi. (AA)

Alınan sonuçlar şöyle: