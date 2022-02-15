Edin Visca, Abdullah Avcı ile bir başka

Ligin lideri Trabzonspor'un devre arasında transfer ettiği ve şampiyonluk yolunda en önemli hamlelerinden biri olarak gördüğü Edin Visca son 3 haftada aldırdığı galibiyetlerle zirve yaptı.

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Edin Visca fırtınası esiyor. Başakşehir'de 10 yıllık dönemin ardından bu sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Visca, sezonun ilk yarısını geçirdiği İstanbul ekibinde forma giydiği 18 maçta 4 gol atıp 8'de asist yapmıştı. Yıldız oyuncu bordo-mavili forma altında ise 5 maçta 4 gole imza atarak en iyi takım başlangıcını yaptı. Bu arada 3 galibiyette Trabzon, 8 milyon 100 bin TL kazandı.

Sezonun kalan bölümü için 750 bin Euro'ya anlaşılan Visca, güncel kura göre bu sezon 11 milyon 517 bin TL alacak. Boşnak yıldız, son 3 karşılaşmada galibiyete katkısıyla yarım sezonluk maliyetinin büyük kısmını şimdiden karşıladı.