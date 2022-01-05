Edin Visca için dev zirve! Ahmet Ağaoğlu ve Göksel Gümüşdağ…

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'nın transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Başakşehir'den yapılan açıklama ile saat 16.00'da bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi. Toplantıda Visca transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

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Süper Lig’in lideri Trabzonspor, Başakşehir’in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca transferinde sona geldi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Visca’nın transferini noktalamak için bir araya geldi. İki başkanın, saat 16.00’da basın mensuplarının karşısına çıkarak resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Trabzon medyasına konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Bugün Ahmet Ağaoğlu başkanımız 14.30 gibi kulübümüze gelecek. Son aşamaya geldik. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar” ifadelerini kullandı. Öte yandan Başakşehir tarafından yapılan bir diğer açıklamada, “Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün saat 16.00’da stadımızda basın açıklaması yapacaklardır. Basın mensuplarının Covid-19 önlemlerine dikkat etmeleri rica olunur” denildi.

AVCI VE VISCA YİNE BULUŞUYOR

2011 yılında o zamanki adı İstanbul BŞB olan Başakşehir’e transfer olan Edin Visca, uzun yıllar Abdullah Avcı’nın öğrencisi olarak Süper Lig’de mücadele etti. 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu aylardır kadrosuna katmak için uğraş veren Trabzonspor’un 4 milyon Euro karşılığında transferi bitirmesi bekleniyor. Bordo mavili ekiple 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Visca, sezonun ilk yarısında çıktığı 18 lig maçında 4 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu. Visca, ara transfer dönemi resmen 12 Ocak’ta başlayacağı için 21. haftadaki Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.

400 BİN EURO’YA GELMİŞTİ

10 yılı aşkın süredir Süper Lig’de forma giyen deneyimli hücum oyuncusu, 2011 yılında Bosna’nın Zeljeznicar takımından 400 bin euro bedelle transfer edilmişti. 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Süper Lig’de asist krallığına adını yazdıran Visca, Başakşehir’in 2019-20 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunda attığı 13 golle de büyük rol oynamıştı.